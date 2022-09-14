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Кого шукають роботодавці та скільки готові платити: данні по Києву

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Україна, Середа 14 вересня 2022 07:30
Кого шукають роботодавці та скільки готові платити: данні по Києву Фото: роботодавці хочуть знайти в Києві працівників за 10 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку вересня 2022 року у базі Київського міського центру зайнятості налічувалося близько 3,3 тисячі вакансій. На одне вільне робоче місце претендують 4 безробітних (на цей період торік - одна особа).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ).

За видами економічної діяльності найбільше вакансій налічується у сферах освіти, адміністративного обслуговування, оптової та роздрібної торгівлі, охорони здоров’я та державного управління.

У професійному розрізі найбільше пропозицій від роботодавців існує для сімейних лікарів (середня зарплата - 13,9 тис. грн), електрогазозварників (12,8 тис. грн), робітників з прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (7,4 тис. грн), вчителів закладів загальної середньої освіти (8,8 тис. грн), сестер та братів медичних (7,8 тис. грн), швачок (11,6 тис. грн), слюсарів-сантехніків (9,2 тис. грн), двірників (7 тис. грн), електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (11,3 тис. грн), фармацевтів (10 тис. грн), соціальних робітників (6,5 тис. грн), інструкторів з фізкультури (7,3 тис. грн), вихователів закладів дошкільної освіти (7,7 тис. грн), музичних керівників (7 тис. грн).

Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає наразі майже 10 тис. грн.

Нагадаємо, у липні у Києві на одну вакансію претендували 10 безробітних. Найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу спостерігалася серед службовців та керівників - на одну вакансію претендували 69 осіб.

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