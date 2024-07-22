Кого Гарріс висуне на посаду віце-президента: Reuters назвав можливих кандидатів

За словами людей, знайомих із перебігом внутрішньополітичних дискусій, наразі обговорюють кілька кандидатур на посаду віцепрезидента, якщо вони самі не претендуватимуть на посаду президента США.

Серед претендентів:

Губернатор-демократ Кентуккі Енді Бешир. Він успішно будує кар'єру в республіканському штаті, який 2020 року підтримав Дональда Трампа. Він пишається своїми досягненнями у створенні робочих місць, підтримці освіти та охорони здоров'я. Як губернатор, він наклав вето на закони про заборону абортів і гендерно-заохочувальну допомогу для трансгендерної молоді, хоча вето було подолано республіканським законодавчим органом.

Міністр транспорту США Піт Баттіджиг. Він завоював підтримку виборців Демократичної партії у 2020 році, перемігши на перших зборах виборців в Айові. Спочатку він змагався з Байденом і Гарріс, але потім підтримав Байдена і увійшов до його кабінету 2021 року. Колишній мер Саут-Бенда також має значний вплив у ключовому для демократів штаті Мічиган.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заслужив похвалу демократів за увагу до економічного розвитку і високі рейтинги схвалення в політично конкурентному штаті, який голосував за Дональда Трампа в 2016 і 2020 роках.

Сенатор США Марк Келлі, відомий своїм поміркованим підходом у штаті, де традиційно перемагають республіканці, користується підтримкою Демократичної партії. Колишній капітан ВМС і астронавт, він також є чоловіком Габріель Гіффордс, важко пораненої у стрілянині 2011 року. Насильство із застосуванням вогнепальної зброї є ключовим питанням передвиборчої кампанії демократів.

Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро вступив на посаду рік тому і вже вважається висхідною зіркою Демократичної партії. З юридичною освітою та досвідом роботи генеральним прокурором, він має успішний досвід боротьби з республіканцями. Демократи вважають його ключовим для перемоги на виборах у листопаді.

Мільярдер і губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер активно підтримує передвиборчу кампанію Байдена, використовуючи свої фінансові ресурси від готелів Hyatt. Він також допомагає провести Демократичну національну конвенцію в Чикаго наступного місяця. Хоча Іллінойс схиляється до демократів, Вісконсин залишається важливим призом на виборах 2024 року.

Губернаторка Гретхен Вітмер зарекомендувала себе в Мічигані, спираючись на прямий підхід і нагальні проблеми. У 2020 році її розглядали як кандидата на посаду віцепрезидента, перш ніж Байден вибрав Гарріс. Вітмер активно підтримувала Байдена в його переобранні.

Квиток Гарріс-Вітмер став би першим жіночим квитком у великій політичній партії США, що може зіграти ключову роль у виборах, де питання репродуктивних прав важливі.