У кого День ангела 12 серпня і як красиво привітати іменинників: 5 ідеальних варіантів
День ангела це особливе свято, коли людина отримує теплі слова та добрі побажання на честь свого небесного покровителя. У такі миті щирі привітання стають справжнім знаком уваги та турботи, які надовго залишаються у серці.
Кого вітати з іменинами у вівторок, розповідає РБК-Україна.
У кого День ангела 12 серпня
Сьогодні обов'язково вітайте з іменинами людей, які при народженні отримали одне з таких імен:
- Антон
- Аркадій
- Василь
- В'ячеслав
- Герман
- Дмитро
- Іван
- Ілля
- Леонід
- Матвій
- Михайло
- Микола
- Олександр
- Олексій
- Петро
- Сергій
- Степан
- Федір
- Юхим
- Яків
- Ангеліна
- Люція.
Як красиво вітати з Днем ангела
Красиве привітання з Днем ангела завжди починається з щирості. Варто уникати банальних фраз і додати індивідуальності (згадати риси характеру, досягнення чи добрі вчинки іменинника). Образні порівняння, натхненні символікою свята, створюють теплу атмосферу. Тема світла, небесного захисту, крила ангела або зоряного шляху допоможе надати словам особливої глибини.
Щоб привітання запам’яталося, бажано робити його конкретним і наближеним до життя людини: побажати успіхів у справі, яку вона любить, міцних родинних стосунків чи вдалих подорожей. Декілька римованих рядків або витончених метафор додадуть мелодійності.
Привітання з іменинами, які розчулять до сліз
- "Нехай ангел-охоронець завжди тримає за руку, оберігає від бід і тихо шепоче слова підтримки у хвилини сумнівів. Хай кожен ранок починається з тепла і віри в те, що життя готує лише найкраще"
- "У цей особливий день хай серце відчуває любов рідних, а душа - спокій і гармонію. Нехай світ дарує зустрічі, які зігрівають, і події, що наповнюють життя сенсом"
- "Бажаю, щоб у найтемнішу ніч на небі завжди світила зірка, яка вказує шлях до щастя. Нехай поруч будуть ті, хто готовий розділити і радість, і труднощі, щоб ніколи не було самотності"
- "Хай мрії знаходять шлях до здійснення, а кожен день відкриває нові причини для усмішки. Нехай доля оберігає від зневіри й дарує сили йти вперед, навіть коли важко"
- "Нехай життя буде схоже на теплий світанок, коли все попереду, і серце сповнене надії. Хай ангел у небі завжди пишається тим, кого береже, і ніколи не відпускає своє крило".
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, портал Day Today.