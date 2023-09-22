Кого з чоловіків можуть повернути із Польщі до України: пояснення юриста

У статті газети Rzeczpospolita йшлося про передачу громадян України, які займалися перевезенням нелегалів до Європи. Але питання примусового повернення турбує й тих українців, які легально перебувають та працюють у Польщі.

За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022 року до країни в'їхали близько 80 тисяч українських чоловіків, які потенційно підлягають мобілізації.

Ті особи, які знаходяться у Польщі без будь-якого статусу, повинні стати на консульський облік, каже Катерина Аніщенко.

"Якщо вони перебувають у Польщі на незаконних підставах, то Польща має право їх повернути до країни громадянства. Якщо у Польщі вони перебувають на консульському обліку в залежності від статусу (особа, яка втікає від війни чи біженець), це не говорить про те, що вони отримають повістки і підуть служити", – звертає увагу юрист.

Вона додає: у її практиці не було випадків, щоб до чоловіків, які перебувають на консульському обліку у Польщі чи іншій країні, зверталися правоохоронні органи з вимогою повернутися в Україну чи їм вручили повістку.

"Якщо людина легально працює, це означає, що вона легально перебуває на території Польщі. Тому підстав для примусового повернення такого чоловіка немає. Екстрадиція наразі передбачена лише для злочинців, які оголошені за ухвалою суду у всеукраїнський та міжнародний розшук", – пояснює фахівець.

Ті громадяни України, про яких йшлося у статті Rzeczpospolita, були оголошені у міжнародний розшук.

Водночас українці, які порушили законодавство Польщі (наприклад, працювали нелегально) та отримали припис на повернення в Україну, залишаються у сусідній країні у зв'язку із війною.

"На кожну людину українська влада має подати запит. Щоб говорити, що ті громадяни порушили законодавство, має бути рішення українського суду. Якщо говоримо про порушення законодавства у Польщі, то ця країна має право порушити питання щодо їх повернення на територію України. Але для цього є міжнародна дипломатична переписка: Польща повідомляє Україну про таку ситуацію і про те, що готові повернути такого громадянина, якщо буде запит", – зазначає юрист.

Катерина Аніщенко додає: видачі чоловіків із Польщі за фактом громадянства не буде – лише через оголошення в міжнародний розшук окремих осіб. Це стосується й будь-якої іншої країни.