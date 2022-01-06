Кого не будут призывать в армию в 2022 году: обнародован список

В Украине призывная кампания в 2022 году стартует в апреле и октябре. Впрочем, в армию не будут призывать, в частности, лиц, получающих образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу Зеленского, проведение очередных призывов состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Кого не будут призывать

Согласно требованиям украинского законодательства, не будут подлежать призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования;

в учреждениях профессионального /или высшего образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении следующей степени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Также отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Кто рассматривает вопрос отсрочки

Вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, в соответствии с законодательством, рассматривают районные или городские призывные комиссии.

Отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам согласно решениям призывной комиссии АР Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.