Кого не призиватимуть до армії у 2022 році: оприлюднено список

В Україні призовна кампанія у 2022 році стартуватиме у квітні та жовтні. Втім до армії не призиватимуть, зокрема, осіб, які здобувають освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Згідно з указом Зеленського, проведення чергових призовів відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Кого не будуть призивати

Відповідно до вимог українського законодавства, не підлягатимуть призову та надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Хто розглядає питання відстрочки

Питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.

Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії АР Крим, обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.