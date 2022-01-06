ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кого не призиватимуть до армії у 2022 році: оприлюднено список

Новость на русском →
Київ, Четвер 06 січня 2022 07:00
Кого не призиватимуть до армії у 2022 році: оприлюднено список Фото: стало відомо, кого не призиватимуть до армії у 2022 році (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні призовна кампанія у 2022 році стартуватиме у квітні та жовтні. Втім до армії не призиватимуть, зокрема, осіб, які здобувають освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Згідно з указом Зеленського, проведення чергових призовів відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Кого не будуть призивати

Відповідно до вимог українського законодавства, не підлягатимуть призову та надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

  • у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;
  • у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
  • у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;
  • у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
  • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Хто розглядає питання відстрочки

Питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.

Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії АР Крим, обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.

Нагадаємо, 30 грудня президент Володимир Зеленський видав щорічний указ про терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Призов до армії
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога