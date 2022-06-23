"Когда во вкус вошел, мне так понравилось": оккупант рассказал, как мародерит в Украине

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал, как ему нравится мародерить в Украине. Он ворует не только технику и гаджеты, но и столовые приборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Российский солдат рассказал подруге, что любит воровать у мирных жителей. Его товарищи иногда стесняются это делать, поэтому отправляют его.

"У них еще совести не хватает у кого-нибудь что-то забрать. Меня отправляют... Ложки тоже забираю. А вот машина. Ключи есть? Я там прямо к дому подхожу, стучу. Есть кто? Я сейчас стрелять начну", - сказал он.

Оккупант хвастается, что украл смартфон Huawei, поэтому хочу набрать телефонов еще больше.

"Когда во вкус вошел, мне так понравилось. Просто входишь в любой дом. Так, здрасьте. Выходите, пожалуйста. Я что-то возьму", - добавил российский мародер.