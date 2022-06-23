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"Коли у смак увійшов, мені так сподобалось": окупант розповів, як мародерить в Україні

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Україна, Четвер 23 червня 2022 14:44
"Коли у смак увійшов, мені так сподобалось": окупант розповів, як мародерить в Україні Фото: окупанти розповідають, як люблять мародерити в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський окупант у перехопленій розмові розповів, як йому подобається мародерити в Україні. Він краде не лише техніку та гаджети, але й столові прибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Російський солдат розповів подрузі, що полюбляє красти у мирних жителів. Його товариші іноді соромляться це робити, тому відправляють його.

"У них ще совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати. Мене відправляють... Ложки також забираю. А ось машина. Ключі є? Я там просто до будинку підхожу, стукаю. Є хто? Я зараз стріляти почну", - сказав він.

Окупант вихваляється, що вкрав смартфон Huawei, тому хочу набрати телефонів ще більше.

"Коли у смак увійшов, мені так сподобалось. Просто входиш до будь-якого будинку. Так, здрасьтє. Виходьте, будь ласка. Я щось візьму", - додав російський мародер.

Нагадаємо, у перехоплених розмовах окупанти розповідають, що мародерити в Україні їм офіційно дозволено. Вони переконані, що такий наказ дав особисто Володимир Путін.

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