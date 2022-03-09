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"Когда будет решение?". Зеленский раскритиковал США из-за польских самолетов

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский раскритиковал США за блокировку поставок польских самолетов в Украину. Он призвал власти США ускорить решение данного вопроса, поскольку в Украине гибнут мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Мы благодарны Польше за альтернативу, за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике… его нужно решать немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши якобы необоснованны. И об этом говорят в Вашингтоне… Так когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа и сигналы, это же не пинг-понг, это о человеческих жизнях… Решайте быстрее, отправьте нам самолеты", - заявил Зеленский.

Напомним, Польша заявила о своем намерении передать Украине свои истребители МиГ-29 и перевезти их на базу американских ВВС. Однако пока США игнорируют этот запрос.

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