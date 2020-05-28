Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов

После возобновления железнодорожного сообщения в Украине в поездах будут действовать новые правила. В частности, в поездах решили временно запретить продажу напитков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, после возобновления движения поездов с 1 июня будут продавать только 50% мест в вагонах, то есть не больше 2 пассажиров в одном купе. Для посадки в вагон пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры.

Проводники во время рейса каждый час будут проводить уборку, а в каждом вагоне установят санитайзер для пассажиров.

Кроме того, рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам без надобности. Решено временно отказаться от продажи чая и кофе, а кипяток проводники будут предоставлять в собственную посуду пассажиров.

Перед каждым рейсом поезда будут проходить усиленную дезинфекцию, также усилили и обработку постельного белья.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня "Укрзализныця" не возобновит движение плацкартных вагонов, к запуску готовят в первую очередь вагоны СВ, купе и "Интерсити".

Также РБК-Украина писало, что пока к возобновлению движения поездов готовы 6 областей Украины.

Добавим, вчера "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных касс.