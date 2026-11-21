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Кодифікація присвоює виробу NSN, що дає змогу однозначно ідентифікувати його в системі обліку та забезпечення, і є необхідним етапом виходу на системні державні закупівлі. Водночас вона не створює замовлення і не забезпечує виробника коштами на комплектуючі.

присвоює виробу NSN, що дає змогу однозначно ідентифікувати його в системі обліку та забезпечення, і є необхідним етапом виходу на системні державні закупівлі. Водночас вона не створює замовлення і не забезпечує виробника коштами на комплектуючі. Рішення про закупівлю потребує окремих підстав : потреби війська, фінансування та відповідності постачальника умовам процедури. У роз'ясненні Міноборони щодо контрактування через Агенцію оборонних закупівель ДОТ кодифікація названа поряд з профінансованою потребою та верифікацією постачальника.

: потреби війська, фінансування та відповідності постачальника умовам процедури. У роз'ясненні Міноборони щодо контрактування через Агенцію оборонних закупівель ДОТ кодифікація названа поряд з профінансованою потребою та верифікацією постачальника. Після кодифікації виріб продовжує розвиватися за відгуками військових. Міноборони розрізняє суттєві конструктивні зміни, які потребують кодифікації нового виробу, та удосконалення, за яких номер може зберігатися після випробувань і оформлення змін.

виріб продовжує розвиватися за відгуками військових. Міноборони розрізняє суттєві конструктивні зміни, які потребують кодифікації нового виробу, та удосконалення, за яких номер може зберігатися після випробувань і оформлення змін. Щоб вчасно закуповувати компоненти і розподіляти ресурси, виробнику потрібен горизонт планування. Якщо рішення про наступні замовлення запізнюються, перерва в контрактуванні може позначитися на забезпеченні підрозділів пізніше, бо відновити виробничий цикл миттєво неможливо.

У жовтні ми повідомили, що FPV-дрон від Trypillian VORON-10 пройшов кодифікацію Міністерства оборони України й отримав номенклатурний номер НАТО. Для команди це важливий результат роботи над продуктом. Але за такою новиною залишається питання, яке значно рідше потрапляє в заголовки: що потрібно, аби кодифікований виріб регулярно надходив до військових?

Отримання кодифікації відкриває можливість системних державних закупівель. Водночас воно не створює замовлення, не забезпечує виробника коштами на комплектуючі й не визначає графік поставок. Між готовністю виробу до закупівлі та спроможністю компанії вчасно виконати контракт є робота, від якої безпосередньо залежить забезпечення підрозділів.

Саме тому шлях дрона варто розглядати повністю: від потреби військових до виробництва наступної партії, уже з урахуванням досвіду застосування попередньої.

До кодифікації потрібно зрозуміти завдання

Для нас розробка починається зі спілкування з військовими. Потрібно зрозуміти, яке завдання вони виконують, чого їм бракує в наявних рішеннях і в яких умовах працюватиме виріб. На цій основі з’являється прототип, який проходить внутрішні випробування.

Наступний етап нашої роботи – передача зразків військовим для перевірки в реальних умовах застосування. Такі партії ми надаємо безкоштовно. Зворотний зв’язок показує, наскільки інженерні рішення відповідають потребам користувачів і що потрібно доопрацювати до підготовки документації.

Trypillian співпрацює з багатьма підрозділами. І на початку нашої взаємодії військових передусім цікавить, як працює дрон і чи допоможе він виконати їхнє завдання. Питання кодифікації стає особливо важливим, коли розмова переходить до закупівлі.

Ця послідовність має практичний сенс. Якщо спершу визначити характеристики лише всередині компанії, а вже потім шукати, кому вони потрібні, можна витратити час на продукт, якому доведеться суттєво змінюватися після першого знайомства з користувачами. Взаємодія з підрозділами дає змогу раніше побачити такі розбіжності.

Що саме змінює кодифікація

Під час кодифікації виріб отримує номенклатурний номер НАТО – NSN. Він дає змогу однозначно ідентифікувати предмет постачання в системі обліку та забезпечення. За цим номером стоїть конкретний виріб із визначеними характеристиками й документацією.

Для виробника це необхідний етап виходу на системні державні закупівлі такого озброєння. Для замовника – можливість працювати з ідентифікованим предметом постачання. Проте рішення про закупівлю потребує окремих підстав: війську має бути потрібен цей тип засобів, на закупівлю повинно бути фінансування, а постачальник має відповідати умовам відповідної процедури.

Наприклад, у роз’ясненні Міноборони щодо контрактування через Агенцію оборонних закупівель ДОТ кодифікація зазначена поряд з наявністю профінансованої потреби та верифікацією постачальника. Отже, отриманий NSN означає проходження важливого етапу, але не обіцянку контракту.

Як розвивається продукт після кодифікації

Планування у виробництві дронів ускладнюється тим, що потреби фронту продовжують змінюватися. Поки компанія готує наступну партію, від користувачів надходять нові зауваження й запити. Виробник має вміти оцінювати їх та вносити обґрунтовані зміни.

У роботі з багатьма підрозділами це особливо помітно. Те, що для одного користувача виглядає невеликою зміною, для підприємства може означати перебудову частини виробничого процесу. Тому кожне звернення потрібно розглянути: зрозуміти умови, у яких виникла проблема, зіставити її з іншими відгуками й визначити, як вона впливає на використання продукту.

Ми аналізуємо отриманий зворотний зв’язок. Коли бачимо системну потребу, використовуємо ці дані для доопрацювання виробу, зміни технічних умов і розвитку наступних версій. Така взаємодія триває після перших випробувань, переговорів і поставок. Отриманий досвід повертається до розробників.

У цьому процесі кодифікація не означає, що конструкція назавжди зафіксована. Водночас оновлення мають відповідне документальне оформлення. Міноборони розрізняє суттєві конструктивні зміни, які потребують кодифікації нового виробу, та удосконалення, за яких номер може зберігатися після належних випробувань і оформлення змін. Отже, розвиток продукту потребує узгодженої роботи інженерів, виробництва й фахівців з документації.

Для військових важливо, щоб наступна партія враховувала їхній досвід і залишалася передбачуваною за якістю. Саме цю вимогу виробник має виконувати одночасно зі збільшенням обсягів.

Передбачуваність замовлень визначає можливості постачання

Щоб цей цикл працював, компанії потрібен горизонт планування. Вона має розуміти, на які замовлення може розраховувати, коли знадобиться наступна партія та які вимоги до неї вже змінюються. Це дає змогу завчасно закупити компоненти, розподілити ресурси й підготуватися до поставок.

Передбачуваність важлива й для інвестора. Йому потрібно оцінити, як витрати на обладнання, команду та розробку пов’язані з майбутніми продажами. Зрозумілі умови доступу до закупівель і горизонт замовлень дають більше підстав фінансувати розширення виробництва.

Водночас планування не означає закупівлю незмінної моделі на роки вперед. Потрібно поєднати зрозумілий для виробника попит з можливістю вдосконалювати продукт відповідно до досвіду військових. Для цього потрібні регулярний обмін інформацією, узгоджені вимоги й своєчасні рішення щодо наступних поставок.

Якщо рішення про наступні замовлення запізнюються, часу на підготовку залишається менше, а потреба військових нікуди не зникає. Перерва в контрактуванні може позначитися на забезпеченні підрозділів пізніше, коли завершаться попередні поставки. Відновити весь виробничий цикл миттєво неможливо.

Кодифікація відкриває можливість закупити потрібний виріб. Подальші рішення мають забезпечити, щоб він надійшов до підрозділу тоді, коли його там потребують.