Главное:

Кодификация присваивает изделию NSN, что позволяет однозначно идентифицировать его в системе учета и обеспечения, и является необходимым этапом выхода на системные государственные закупки. В то же время она не создает заказ и не обеспечивает производителя средствами на комплектующие.

Решение о закупке требует отдельных оснований : потребности войска, финансирования и соответствия поставщика условиям процедуры. В разъяснении Минобороны относительно контрактования через Агентство оборонных закупок ДОТ кодификация названа наряду с профинансированной потребностью и верификацией поставщика.

После кодификации изделие продолжает развиваться по отзывам военных. Минобороны различает существенные конструктивные изменения, которые требуют кодификации нового изделия, и усовершенствования, при которых номер может сохраняться после испытаний и оформления изменений.

Чтобы вовремя закупать компоненты и распределять ресурсы, производителю нужен горизонт планирования. Если решения о следующих заказах запаздывают, перерыв в контрактовании может сказаться на обеспечении подразделений позже, потому что восстановить производственный цикл мгновенно невозможно.

В октябре мы сообщили, что FPV-дрон от Trypillian VORON-10 прошел кодификацию Министерства обороны Украины и получил номенклатурный номер НАТО. Для команды это важный результат работы над продуктом. Но за такой новостью остается вопрос, который значительно реже попадает в заголовки: что нужно, чтобы кодифицированное изделие регулярно поступало к военным?

Получение кодификации открывает возможность системных государственных закупок. В то же время оно не создает заказ, не обеспечивает производителя средствами на комплектующие и не определяет график поставок. Между готовностью изделия к закупке и способностью компании вовремя выполнить контракт есть работа, от которой непосредственно зависит обеспечение подразделений.

Именно поэтому путь дрона стоит рассматривать полностью: от потребности военных до производства следующей партии, уже с учетом опыта применения предыдущей.

До кодификации нужно понять задачу

Для нас разработка начинается с общения с военными. Нужно понять, какую задачу они выполняют, чего им не хватает в имеющихся решениях и в каких условиях будет работать изделие. На этой основе появляется прототип, который проходит внутренние испытания.

Следующий этап нашей работы – передача образцов военным для проверки в реальных условиях применения. Такие партии мы предоставляем бесплатно. Обратная связь показывает, насколько инженерные решения соответствуют потребностям пользователей и что нужно доработать до подготовки документации.

Trypillian сотрудничает со многими подразделениями. И в начале нашего взаимодействия военных прежде всего интересует, как работает дрон и поможет ли он выполнить их задачу. Вопрос кодификации становится особенно важным, когда разговор переходит к закупке.

Эта последовательность имеет практический смысл. Если сначала определить характеристики только внутри компании, а уже потом искать, кому они нужны, можно потратить время на продукт, которому придется существенно меняться после первого знакомства с пользователями. Взаимодействие с подразделениями позволяет раньше увидеть такие расхождения.

Что именно меняет кодификация

Во время кодификации изделие получает номенклатурный номер НАТО – NSN. Он позволяет однозначно идентифицировать предмет поставки в системе учета и обеспечения. За этим номером стоит конкретное изделие с определенными характеристиками и документацией.

Для производителя это необходимый этап выхода на системные государственные закупки такого вооружения. Для заказчика – возможность работать с идентифицированным предметом поставки. Однако решение о закупке требует отдельных оснований: войску должен быть нужен этот тип средств, на закупку должно быть финансирование, а поставщик должен соответствовать условиям соответствующей процедуры.

Например, в разъяснении Минобороны относительно контрактования через Агентство оборонных закупок ДОТ кодификация указана наряду с наличием профинансированной потребности и верификацией поставщика. Следовательно, полученный NSN означает прохождение важного этапа, но не обещание контракта.

Как развивается продукт после кодификации

Планирование в производстве дронов усложняется тем, что потребности фронта продолжают меняться. Пока компания готовит следующую партию, от пользователей поступают новые замечания и запросы. Производитель должен уметь оценивать их и вносить обоснованные изменения.

В работе со многими подразделениями это особенно заметно. То, что для одного пользователя выглядит небольшим изменением, для предприятия может означать перестройку части производственного процесса. Поэтому каждое обращение нужно рассмотреть: понять условия, в которых возникла проблема, сопоставить ее с другими отзывами и определить, как она влияет на использование продукта.

Мы анализируем полученную обратную связь. Когда видим системную потребность, используем эти данные для доработки изделия, изменения технических условий и развития следующих версий. Такое взаимодействие продолжается после первых испытаний, переговоров и поставок. Полученный опыт возвращается к разработчикам.

В этом процессе кодификация не означает, что конструкция навсегда зафиксирована. В то же время обновления должны иметь соответствующее документальное оформление. Минобороны различает существенные конструктивные изменения, которые требуют кодификации нового изделия, и усовершенствования, при которых номер может сохраняться после надлежащих испытаний и оформления изменений. Следовательно, развитие продукта требует согласованной работы инженеров, производства и специалистов по документации.

Для военных важно, чтобы следующая партия учитывала их опыт и оставалась предсказуемой по качеству. Именно это требование производитель должен выполнять одновременно с увеличением объемов.

Предсказуемость заказов определяет возможности поставок

Чтобы этот цикл работал, компании нужен горизонт планирования. Она должна понимать, на какие заказы может рассчитывать, когда понадобится следующая партия и какие требования к ней уже меняются. Это позволяет заблаговременно закупить компоненты, распределить ресурсы и подготовиться к поставкам.

Предсказуемость важна и для инвестора. Ему нужно оценить, как расходы на оборудование, команду и разработку связаны с будущими продажами. Понятные условия доступа к закупкам и горизонт заказов дают больше оснований финансировать расширение производства.

В то же время планирование не означает закупку неизменной модели на годы вперед. Нужно совместить понятный для производителя спрос с возможностью совершенствовать продукт в соответствии с опытом военных. Для этого нужны регулярный обмен информацией, согласованные требования и своевременные решения относительно следующих поставок.

Если решения о следующих заказах запаздывают, времени на подготовку остается меньше, а потребность военных никуда не исчезает. Перерыв в контрактовании может сказаться на обеспечении подразделений позже, когда завершатся предыдущие поставки. Восстановить весь производственный цикл мгновенно невозможно.

Кодификация открывает возможность закупить нужное изделие. Дальнейшие решения должны обеспечить, чтобы оно поступило в подразделение тогда, когда в нем там нуждаются.