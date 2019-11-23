Коболєв заявив, що готовий свідчити у справі Джуліані

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв допускає, що його запросять для дачі свідчень у цій справі

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв готовий свідчити в американському розслідування щодо ділових відносин особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані. Про це Коболєв заявив в інтерв'ю Time.

"Цілком ймовірно, що мене запросять для дачі свідчень у цій справі", - сказав він.

На питання, чи готовий він надати прокурорам інформацію про Джуліані або про Парнаса і Фрумана, він відповів: "І те, і інше. Все пов'язане".

Федеральні прокурори в Нью-Йорку розслідують діяльність Джуліані на предмет порушення ним законодавства про фінансування виборчих кампаній і незаконного лобіювання. Розслідування пов'язане зі справою проти двох соратників Джуліані - Ігоря Фрумана і Лева Парнаса. Минулого місяця їм висунули підозру про порушення законів про фінансування виборчих кампаній.

Показання Коболєва можуть пролити світло на недавні заяви керівників енергетичних відомств США і України про те, що Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з Джуліані та адміністрацією Трампа для заміни керівництва Нафтогазу, яке чинило опір їх спробам укласти вигідну для них угоду в Україні.

Нагадаємо, один з топ-менеджерів НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов дасть свідчення у справі Джуліані. Фаворов дасть свідчення в рамках справи Джуліані і двох його бізнес-партнерів Лева Парнасу та Ігоря Фрумана. Адвокат топ-менеджера "Нафтогазу" підтвердив, що Фаворов, який має американське громадянство, добровільно зустрінеться з прокурорами.