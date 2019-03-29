ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России исключили перенос запуска "Северного потока-2"

Новости » Энергетика    29.03.2019 - 11:33
В России исключили перенос запуска "Северного потока-2"
Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

В РФ уверены, что "Северный поток-2" запустят в ранее утвержденные сроки

Позиция Дании по газопроводу "Северный поток-2" не повлияет на сроки реализации проекта. Об этом на Красноярском экономическом форуме заявил министр энергетики России Александр Новак, передают российские СМИ.

В частности, Новак отметил, что затягивание Данией согласования маршрута "Северного потока-2" не повлияет на ранее заявленные сроки реализации проекта. Отметим, вчера было опубликовано письмо CEO Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига, в котором говорится о том, что запуск "Северного потока-2" может затянуться на годы. Он также отметил, что решение Дании об отказе в разрешении на северо-западный маршрут и запрос заявки от Nord Stream 2 на получение разрешения на южный маршрут могут быть обжалованы.

До этого стало известно, что Дания просит дополнительную экологическую экспертизу по "Северному потоку-2". По словам представителя Nord Stream 2 AG, компания внимательно изучит данный запрос и примет решение о дальнейших шагах.

Отметим, Новак неоднократно заявлял, что "Северный поток-2" будет построен до конца 2019 года.

 

Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ о катастрофе MH17
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Российская ФедерацияДанияСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь