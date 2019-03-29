В России исключили перенос запуска "Северного потока-2"

Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

В РФ уверены, что "Северный поток-2" запустят в ранее утвержденные сроки

Позиция Дании по газопроводу "Северный поток-2" не повлияет на сроки реализации проекта. Об этом на Красноярском экономическом форуме заявил министр энергетики России Александр Новак, передают российские СМИ.

В частности, Новак отметил, что затягивание Данией согласования маршрута "Северного потока-2" не повлияет на ранее заявленные сроки реализации проекта. Отметим, вчера было опубликовано письмо CEO Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига, в котором говорится о том, что запуск "Северного потока-2" может затянуться на годы. Он также отметил, что решение Дании об отказе в разрешении на северо-западный маршрут и запрос заявки от Nord Stream 2 на получение разрешения на южный маршрут могут быть обжалованы.

До этого стало известно, что Дания просит дополнительную экологическую экспертизу по "Северному потоку-2". По словам представителя Nord Stream 2 AG, компания внимательно изучит данный запрос и примет решение о дальнейших шагах.

Отметим, Новак неоднократно заявлял, что "Северный поток-2" будет построен до конца 2019 года.