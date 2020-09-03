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Коболев предлагает застраховаться от роста цен на газ через специальный тариф

Киев, Четверг 03 сентября 2020 08:56
Коболев предлагает застраховаться от роста цен на газ через специальный тариф
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По его словам, новый тариф защитит потребителей от ценовых колебаний

Продукт, который защитит потребителя, недавно представила на газовом рынке газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", предложив тарифный план "Годовой".

Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы, как один из поставщиков газа, отвечаем, что наши предложения для потребителей честные, рыночные и прозрачные", - заявил Коболев.

По его словам, новый тариф защитит потребителей от ценовых колебаний на рынке газа, поскольку предполагает зафиксированную в договоре стоимость газа на весь год.

"В диалоге с Кабинетом министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу: предложите рыночный продукт, который защитит конечного потребителя. Мы такой продукт предложили - это тариф "Годовой". Мы надеемся, что он будет популярным и уверены, что он защитит клиентов", - отметил Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что основная задача нового рынка - безопасность поставок газа и обеспечение справедливого и прозрачного рыночного предложения.

Напомним, ранее сообщалось, ГК "Нафтогаз" обнародовал тарифные планы "Годовой" и "Месячный". Первый фиксирует цену за газ на год вперед на уровне 4,73 грн. за м. куб, не требует предоплаты, все объемы газа (не только предварительно заявленные) оплачиваются по одной цене.

Цена газа в рамках тарифа "Месячный" для клиентов ГПК "Нафтогаз" в августе составила 3,24 грн куб. м., в сентябре - 4,7 грн м. куб.

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Новости Украины Нафтогаз УкраинытарифыгазАндрей Коболев
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