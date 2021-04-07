Коболев об отказе от российского газа: мы сняли политическую удавку

Украина отказалась от поставок от российского газа. Таким образом удалось не только сэкономили деньги, но и снять политическую удавку.
Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию "Настоящее время".
Он отметил, что политическое руководство Украины уже не зависит от воли Москвы в газовом вопросе.
"Мы не только сэкономили деньги - то есть покупаем газ дешевле, – но и сняли эту политическую удавку: сняли необходимость в обмен на газ сдавать какие-то государственные интересы или такие важные вопросы, как база в Крыму, которая стала воротами для российской оккупации нашей территории. Это, наверное, главный позитивный момент. В дополнение - полная интеграция в европейский рынок газа", - сказал Коболев.
РБК-Украина писало, что Коболев также заявил, что транзит российского газа через территорию Украины является "подушкой безопасности" в военном плане.
Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина намерена отрезаться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси.