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Коболев об отказе от российского газа: мы сняли политическую удавку

Автор: Инна Собора

Украина отказалась от поставок от российского газа. Таким образом удалось не только сэкономили деньги, но и снять политическую удавку.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию "Настоящее время".

Он отметил, что политическое руководство Украины уже не зависит от воли Москвы в газовом вопросе.

"Мы не только сэкономили деньги - то есть покупаем газ дешевле, – но и сняли эту политическую удавку: сняли необходимость в обмен на газ сдавать какие-то государственные интересы или такие важные вопросы, как база в Крыму, которая стала воротами для российской оккупации нашей территории. Это, наверное, главный позитивный момент. В дополнение - полная интеграция в европейский рынок газа", - сказал Коболев.

РБК-Украина писало, что Коболев также заявил, что транзит российского газа через территорию Украины является "подушкой безопасности" в военном плане.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина намерена отрезаться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси.

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Новости Украины Российская ФедерацияАндрей Коболев
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