ru
ua

Коболев назвал приостановку транзита газа из РФ "вероятным сценарием"


РФ может приостановить транзит газа, если стороны не подпишут договор 

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил, что Россия может полностью приостановить транзит газа через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "ТСН".

Коболев считает, что РФ может приостановить транзит газа, если стороны не подпишут договор на трехсторонних переговорах, которые предположительно состоятся в мае 2019 года.

"Да, я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис - это их стандартный ход в подобных ситуациях. Поэтому так важно, чтобы Украина, как государство, максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа. И если кризис произойдет, чтобы мы к этому были готовы", - сказал Коболев.

Кроме того, глава правления НАК считает, что РФ может попытаться воспользоваться тем фактом, что "Северный поток-2" не запустят вовремя.

"То, что "Северный поток-2" не заработает 1 января следующего года, это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что "Северного потока-2" нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле", - заявил Коболев.

В интервью РБК-Украина Коболев уже заявлял, что РФ может полностью прервать транзит газа по территории Украины.

Напомним, ранее Коболев рассказал о плане на случай остановки транзита газа через Украину. В частности, НАК рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые смогут обеспечить энергетическую безопасность Украины. 

Добавим, комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил, что Евросоюз хочет новые энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией до августа.

Коболев считает, что дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине.

В Киеве на Печерске неизвестный поджег два автомобиля "Суд" у Крыму продлил арест Бекирова
Читать все новости