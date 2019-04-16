Коболев назвал приостановку транзита газа из РФ "вероятным сценарием"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил, что Россия может полностью приостановить транзит газа через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "ТСН".

Коболев считает, что РФ может приостановить транзит газа, если стороны не подпишут договор на трехсторонних переговорах, которые предположительно состоятся в мае 2019 года.

"Да, я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис - это их стандартный ход в подобных ситуациях. Поэтому так важно, чтобы Украина, как государство, максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа. И если кризис произойдет, чтобы мы к этому были готовы", - сказал Коболев.

Кроме того, глава правления НАК считает, что РФ может попытаться воспользоваться тем фактом, что "Северный поток-2" не запустят вовремя.

"То, что "Северный поток-2" не заработает 1 января следующего года, это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что "Северного потока-2" нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле", - заявил Коболев.

В интервью РБК-Украина Коболев уже заявлял, что РФ может полностью прервать транзит газа по территории Украины.

Напомним, ранее Коболев рассказал о плане на случай остановки транзита газа через Украину. В частности, НАК рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые смогут обеспечить энергетическую безопасность Украины.

Добавим, комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил, что Евросоюз хочет новые энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией до августа.

Коболев считает, что дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине.