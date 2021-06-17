Коболев о газовых переговорах 2014 года: Порошенко старался максимально действовать в интересах Украины

По его словам, главной задачей переговоров было избежание газового кризиса, подобно того, который был в 2009 году, когда Россия шантажировала европейские страны. Эту задачу ставило и правительство, и Порошенко.

"В процессе трехсторонних переговоров у меня было много разговоров и с премьер-министром, и с президентом. Господин Продан, тогдашний министр энергетики и угольной промышленности, и его заместитель Игорь Диденко присутствовали на самих переговорах. В определенный момент подключилась госпожа Зеркаль, сыгравшая также очень положительную и важную роль... Я никогда не слышал ни от кого из них, что они говорили с Медведчуком или чтобы они ссылались на разговор с Медведчуком. И Медведчука на трехсторонних газовых переговорах я также не видел и не слышал", - заявил Коболев.

Он добавил, что "никогда не чувствовал того, что руководство украинского правительства или президент, или другие участники украинской делегации хотели сделать или заставить меня принять что-то такое, что было бы не в интересах Украины".

На пленках обнародованных Bihus.info, Медведчук говорил о том, что вроде бы у него есть договоренность с Порошенко о цене на газ в $500. Коболев утверждает, что путь к посредничеству Медведчука в переговорах с "Газпромом" был отрезан с самого начала.

"Какой ему был смысл кому-то что-то обещать, я до конца не понимаю. Но я не понимаю этого человека, поэтому не могу сказать, что этого не было. Теоретически господин Медведчук мог быть посредником между "Нафтогазом" и "Газпромом" или хотел им стать, - этот путь я отрезал всем в самом начале", - заявил Коболев.

Он не исключает, что Медведчук "искал что-то в этих переговорах".

"Может он пробовал стать каким-то посредником, может он хотел поменять что-то на что-то. Мне трудно сказать. Но никаких обменов на какие-то коммерческие вещи или уступок, которые бы не имели объяснения или не имели каких-то встречных уступок с российской стороны, украинская делегация не делала", - заявил он.

Коболев добавил, что в вопросах переговоров с "Газпромом" имел опыт общения с двумя президентами.

"Я считаю, что оба президента, как Порошенко, так и Зеленский, старались максимально действовать в интересах Украины", - заявил он.