Коболєв про газові переговори 2014 року: Порошенко намагався максимально діяти в інтересах України

За його словами, головним завданням перемовин було уникнення газової кризи, подібно до тієї, що була у 2009 році, коли Росія шантажувала європейські країни. Це завдання ставив і уряд, і Порошенко.

"У процесі тристоронніх переговорів я мав багато розмов і з прем'єр-міністром, і з президентом. Пан Продан, тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості, та його заступник Ігор Діденко були присутні на самих переговорах. У певний момент підключилася пані Зеркаль, яка зіграла також дуже позитивну і важливу роль... Я ніколи не чув ні від кого з них, що вони говорили з Медведчуком чи щоб вони посилалися на розмову з Медведчуком. І Медведчука на тристоронніх газових переговорах я також не бачив і не чув", - заявив Коболєв.

Він додав, що "ніколи не відчував того, що керівництво українського уряду або президент, або інші учасники української делегації хотіли зробити чи примусити мене прийняти щось таке, що було б не в інтересах України".

На т плівках оприлюднених Bihus.info, Медведчук говорив про те, що начебто у нього є домовленість із Порошенком про ціну на газ у $500. Коболєв стверджує, що шлях до посередництва Медведчука у перемовинах із "Газпромом" було відрізано із самого початку.

"Який йому був сенс комусь щось обіцяти, я до кінця не розумію. Але я не розумію цю людину, тому не можу сказати, що цього не було. Теоретично пан Медведчук міг бути посередником між "Нафтогазом" і "Газпромом" чи хотів ним стати, - цей шлях я відрізав усім на самому початку", - заявив Коболєв.

Він не виключає, що Медведчук "шукав щось у цих переговорах".

"Може він пробував стати якимось посередником, може він хотів поміняти щось на щось. Мені важко сказати. Але жодних обмінів на якісь комерційні речі чи поступок, які б не мали пояснення чи не мали якихось зустрічних поступок із російської сторони, українська делегація не робила", - заявив він.

Коболєв додав, що у питаннях переговорів із "Газпромом" мав досвід спілкування з двома президентами.

"Я вважаю, що обидва президенти, як Порошенко, так і Зеленський, намагалися максимально діяти в інтересах України", - заявив він.