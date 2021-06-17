Коболев о газовых переговорах 2014 года: Порошенко старался максимально действовать в интересах Украины

Экс-председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал заявление нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука о том, что на тот момент президент Петр Порошенко якобы дал указание НАК на газовых переговорах лоббировать интересы Москвы.

По его словам, главной задачей переговоров было избежание газового кризиса, подобно того, который был в 2009 году, когда Россия шантажировала европейские страны. Эту задачу ставило и правительство, и Порошенко.

"В процессе трехсторонних переговоров у меня было много разговоров и с премьер-министром, и с президентом. Господин Продан, тогдашний министр энергетики и угольной промышленности, и его заместитель Игорь Диденко присутствовали на самих переговорах. В определенный момент подключилась госпожа Зеркаль, сыгравшая также очень положительную и важную роль... Я никогда не слышал ни от кого из них, что они говорили с Медведчуком или чтобы они ссылались на разговор с Медведчуком. И Медведчука на трехсторонних газовых переговорах я также не видел и не слышал", - заявил Коболев.

Он добавил, что "никогда не чувствовал того, что руководство украинского правительства или президент, или другие участники украинской делегации хотели сделать или заставить меня принять что-то такое, что было бы не в интересах Украины".

На пленках обнародованных Bihus.info, Медведчук говорил о том, что вроде бы у него есть договоренность с Порошенко о цене на газ в $500. Коболев утверждает, что путь к посредничеству Медведчука в переговорах с "Газпромом" был отрезан с самого начала.

"Какой ему был смысл кому-то что-то обещать, я до конца не понимаю. Но я не понимаю этого человека, поэтому не могу сказать, что этого не было. Теоретически господин Медведчук мог быть посредником между "Нафтогазом" и "Газпромом" или хотел им стать, - этот путь я отрезал всем в самом начале", - заявил Коболев.

Он не исключает, что Медведчук "искал что-то в этих переговорах".

"Может он пробовал стать каким-то посредником, может он хотел поменять что-то на что-то. Мне трудно сказать. Но никаких обменов на какие-то коммерческие вещи или уступок, которые бы не имели объяснения или не имели каких-то встречных уступок с российской стороны, украинская делегация не делала", - заявил он.

Коболев добавил, что в вопросах переговоров с "Газпромом" имел опыт общения с двумя президентами.

"Я считаю, что оба президента, как Порошенко, так и Зеленский, старались максимально действовать в интересах Украины", - заявил он.