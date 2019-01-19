Коболев в 2011 году не считал газовые соглашения “невыгодными”, - Власенко

Фото: Сергей Власенко （Виталий Носач/РБК-Украина）

Власенко опубликовал выдержку из протокола допроса Коболева в 2011 году

Когда руководитель НАК ”Нафтогаз” Андрей Коболев критикует газовые соглашения-2009, он “сознательно врет”. Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко, ссылаясь на выписку из протокола допроса Коболева, который состоялся 28 июля 2011 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Власенко в Facebook.

Власенко, который является адвокатом Юлии Тимошенко в т. н. “газовом” деле, опубликовал документ на своей странице в соцсети.

Исходя из ответов, данных под присягой, тогда Андрей Коболев не считает газовые соглашения, заключенные в январе 2009 года, разрушительными для Украины.

“Тогда он не работал на Петра Порошенко, не имел теплого места в “Нафтогазе” и ему не надо было отрабатывать политические заказы, а значит он ни разу не назвал этот контракт (в разработке которого, кстати, этот Коболев принимал непосредственное участие) “кабальным” или “невыгодным”, - прокомментировал документ Сергей Власенко.

Во время допроса Андрей Коболев отметил, что согласно заключенному контракту средневзвешенная цена на газ за 2009 год составила 232 доллара за тысячу кубометров: “450 долларов - это просто элемент формулы, по которой цена рассчитывалась”, - цитирует Власенко слова Коболева.

Кроме того, Власенко отметил, что во время допроса Коболев отметил, что положения заключенного в Москве контракта позволяли периодически пересматривать цены на газ. Таким образом он, по словам Власенко, фактически отрицает “кабальность” заложенных Россией условий.

“То есть тогда, в 2011 году, и будучи откровенным и объективным, и под присягой, Коболев подтверждал то, что команда Юлии Тимошенко говорила начиная с 2009 года. А сегодня он, как и Ющенко, Чорновил, Богословская, просто врет, отрабатывая в команде президента на выборах”, - отметил Власенко.