Коболев у 2011 році не вважав газові угоди “невигідними”, - Власенко

Фото: Сергій Власенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Власeнко опублікував витяг з протоколу допиту Коболєва у 2011 році

Коли керівник НАК ”Нафтогаз” Андрій Коболєв критикує газові угоди-2009, він “свідомо бреше”. Про це заявив народний депутат Сергій Власенко, посилаючись на витяг з протоколу допиту Коболєва, який відбувся 28 липня 2011 року, повідомляє РБК-РБК-Україна з посланням на повідомлeння Власeнка у Facebook.

Власенко, який був адвокатом Юлії Тимошенко у т. зв. “газовій” справі, опублікував документ на своїй сторінці у соцмeрeжі.

Виходячи з відповідей, даних під присягою, тоді Андрій Коболєв не вважав газові угоди, укладені у січні 2009 року, руйнівними для України.

“Тоді він не працював на Петра Порошенка, не мав теплого місця в “Нафтогазі” і йому не треба було відробляти політичні замовлення, а відтак він жодного разу не назвав цей контракт (в розробці якого, до речі, цей Коболєв приймав безпосередню участь) “кабальним” або “невигідним”, - прокоментував документ Сергій Власенко.

Під час допиту Андрій Коболєв зазначив, що відповідно до укладеного контракту середньозважена ціна на газ за 2009 рік склала 232 долари за тисячу кубометрів: “450 доларів - це просто елемент формули, за якою ціна розраховувалась”, - цитує Власeнко слова Коболєва.

Крім того, Власeнко зазначив, що під час допиту Коболєв зазначив, що положення укладеного у Москві контракту дозволяли періодично переглядати ціни на газ. Таким чином він, за словами Власeнка, фактично заперечив “кабальність” закладених Росією умов.

“Тобто тоді, в 2011 році, будучи і відвертим, і об’єктивним, і під присягою, Коболєв підтверджував те, що команда Юлії Тимошенко говорила починаючи з 2009 року. А сьогодні він, як і Ющенко, Чорновол, Богословська, просто бреше, відпрацьовуючи в команді президента на виборах”, - зазначив Власенко.