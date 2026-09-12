У Коблевому родина підірвалася на міні на закритому пляжі

За словами Решетілова, внаслідок вибуху загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

Їхня 16-річна донька отримала поранення. Дівчині надали медичну допомогу, після чого вона продовжить лікування амбулаторно.

Також постраждала 40-річна жінка. Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Люди зайшли на закриту ділянку

В. о. начальника Миколаївської ОВА окремо наголосив, що місце, де сталася трагедія, було закритим для відвідування. Ділянку берегової лінії огородили, а також встановили попередження про мінну небезпеку.

За його словами, люди перетнули огородження та зайшли на територію, перебування на якій було заборонене.

Решетілов зазначив, що влада розуміє бажання людей мати доступ до моря та запит на відкриття узбережжя в Коблевому. Однак, наголосив він, відкривати пляжі не можна доти, доки фахівці не підтвердять безпечність перебування там.

"Ціна поспішних рішень може бути занадто високою і платити доведеться людськими життями", - заявив посадовець.

Він закликав не ігнорувати огородження та попереджувальні знаки, не заходити на закриті ділянки узбережжя та у воду.