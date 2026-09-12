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В Коблево семья взорвалась на мини на закрытом пляже

16:04 12.09.2026 Сб
2 мин
Люди зашли на закрытый участок побережья, несмотря на ограждения и предупреждения
aimg Мария Науменко
Фото: предупреждающий знак о минной опасности на побережье (Getty Images)

В Коблево на закрытом участке побережья взорвалась противодесантная мина. Погибли супруги, их 16-летняя дочь и еще одна женщина пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram исполняющего обязанности начальника Николаевской ОВ Георгия Решетилова.

По словам Решетилова, в результате взрыва погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.

Их 16-летняя дочь получила ранения. Девушке оказали медицинскую помощь, после чего она продолжит лечение амбулаторно.

Также пострадала 40-летняя женщина . Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Люди зашли на закрытый участок

И. о. начальника Николаевской ОВА особо подчеркнул, что место, где произошла трагедия, было закрытым для посещения. Участок береговой линии огородили, а также установили предупреждение о минной опасности.

По его словам, люди пересекли ограждения и зашли на территорию, пребывание на которой было запрещено.

Решетилов отметил, что власти понимают желание людей иметь доступ к морю и запрос на открытие побережья в Коблево. Однако, подчеркнул он, открывать пляжи нельзя, пока специалисты не подтвердят безопасность пребывания там.

"Цена поспешных решений может быть слишком высокой и платить придется человеческими жизнями", - заявил чиновник.

Он призвал не игнорировать ограждения и упреждающие знаки, не заходить на закрытые участки побережья и в воду.

Напомним, 9 сентября Россия почти сутки атаковала Николаев и область. В результате ударов погибли два человека, еще девять пострадали, среди них годовалый ребенок. Позже российские войска снова ударили по гражданской инфраструктуре города, в том числе складским помещениям и отделению почты.

Также 8 сентября российский дрон атаковал торговый центр "Метро" в Николаеве, в результате чего здание получило повреждения. После этого магазин временно прекратил работу.

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