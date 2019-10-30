В Коблево предприниматели рассказали нардепу о прокурорских нападках

Иллюстративное фото (tamtour.com.ua)

Предприниматели встретились с нардепом Артемом Черноморовым

В Коблево предприниматели на встрече с народным депутатом от партии "Слуга народа" Артемом Черноморовым подняли вопрос о многочисленных судебных процессах против владельцев баз на побережье Коблево и Коблевского сельского совета, инициированных Николаевской прокуратурой №1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что николаевские прокуроры инициируют возврат земель в собственность государства, возбудив по этому поводу больше 250-ти судебных исков за последние два года.

Со слов пострадавших, прокуратура делает выкуп земли недействительным, искажая трактовку положений земельного и водного кодекса и осуществляя давление на судебные органы в области. Представители курортного бизнеса отмечают, что подобные действия прокуратуры стали причиной их страданий и проблем.

Предприниматели жалуются, что отстоять свои права собственности им стоит много времени, нервов и денег, которые могли бы пойти на благоустройство Коблево. К тому же, по словам Натальи Кожевиной, владелицы базы "Виктория", предприниматели регулярно получают угрозы от представителей силовых структур.

Инициируя судебные иски, прокуратура опирается на понятие "прибрежной полосы", в границах которой нельзя возводить капитальные здания. Однако земли предпринимателей находятся в границах населённого пункта Коблево, отраженных в генплане территории, что подчиняется другим законодательным нормам, заявили предприниматели.

СМИ отмечают, что Коблевский сельский совет долгое время пытается утвердить Проект о прибережной линии, но бюрократические проволочки до сегодняшнего дня не позволили довести начатое дело до конца.

"Из-за этих многочисленных и неправомерных судебных тяжб в Коблево полностью уничтожен инвестиционный климат, – сказал глава "Сообщества предпринимателей Коблево" Олег Боз. – Никто не придет сюда, и не будет вкладывать деньги, если тут так легко отменяется право собственности!".

Он также подчеркнул, что прокуратуре невыгодно, чтобы проект местной прибережной линии утвердили, потому как она не сможет подавать иски в суды на отмену госактов собственников земельных участков.

Кожевина отметила, что одних только судебных издержек прокуратуре насчитали 200 000 грн. Это только по одному иску. Таким образом, траты прокуратуры №1 на судебные тяжбы – это огромная дополнительная нагрузка на областной бюджет, а масштабы развернувшейся "зачистки" поражают. Всего, со слов главы Сообщества предпринимателей Коблево Олега Боз, прокуратурой подано больше 250 исков.

Таким образом, бизнес Коблево обратился к Артему Черноморову посодействовать скорейшему утверждению Проекта о прибережной линии в Коблевской ОТО.

Нардеп согласился с тем, что привлекательность Коблевской ОТО для иностранных инвесторов – залог процветания общины и государства в целом.

"Мы, со своей стороны, приложим максимум усилий, чтобы конфликт между прокуратурой и "землеотводом" прекратился! Я сделаю депутатский запрос в Аграрный комитет, который как раз и занимается этим вопросом!", - заявил он.

Как известно, новая власть обещала всячески содействовать развитию частного предпринимательства в Украине, а также привлечь иностранные инвестиции.