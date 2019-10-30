У Коблевому підприємці розповіли нардепу про прокурорські нападки

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Підприємці зустрілися з нардепом Артемом Чорноморовим

У Коблевому підприємці на зустрічі з народним депутатом від партії "Слуга народу" Артемом Чорноморовим підняли питання про численні судові процеси проти власників баз на узбережжі Коблева та Коблевської сільської ради, ініційованих Миколаївською прокуратурою №1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наголошується, що миколаївські прокурори ініціюють повернення земель у власність держави, порушивши з цього приводу більше 250-ти судових позовів за останні два роки.

Зі слів потерпілих, прокуратура робить викуп землі недійсним, спотворюючи трактування положень земельного та водного кодексу і здійснюючи тиск на судові органи в області. Представники курортного бізнесу відзначають, що подібні дії прокуратури стали причиною їх страждань та проблем.

Підприємці скаржаться, що відстояти свої права власності їм коштує багато часу, нервів і грошей, які могли б піти на благоустрій Коблева. До того ж, за словами Наталії Кожевіної, власниці бази "Вікторія", підприємці регулярно отримують погрози від представників силових структур.

Ініціюючи судові позови, прокуратура спирається на поняття "прибережної смуги", в межах якої не можна зводити капітальні будівлі. Однак землі підприємців знаходяться в межах населеного пункту Коблеве, відображених у генплані території, що підпорядковується іншим законодавчим нормам, заявили підприємці.

ЗМІ відзначають, що Коблевська сільська рада довгий час намагається затвердити Проект про прибережну лінію, але бюрократичні зволікання до сьогоднішнього дня не дозволили довести розпочату справу до кінця.

"Через ці численні і неправомірні судові тяжби в Коблевому повністю знищений інвестиційний клімат, – сказав глава "Спільноти підприємців Коблева" Олег Боз. – Ніхто сюди не прийде, і не буде вкладати гроші, якщо тут так легко скасовується право власності!".

Він також підкреслив, що прокуратурі невигідно, щоб проект місцевої прибережної лінії затвердили, бо вона не зможе подавати позови в суди на скасування держактів власників земельних ділянок.

Кожевіна зазначила, що одних лише судових витрат прокуратурі нарахували 200 000 грн. Це тільки за одним позовом. Таким чином, витрати прокуратури №1 на судові позови – це величезна додаткове навантаження на обласний бюджет, а масштаби розгорнутої "зачистки" вражають. Усього, зі слів глави Співтовариства підприємців Коблева Олега Боз, прокуратурою подано більше 250 позовів.

Таким чином, бізнес Коблева звернувся до Артема Чорноморова посприяти якнайшвидшому затвердженні Проекту про прибережної лінії виконкому коблівської ОТГ.

Нардеп погодився з тим, що привабливість виконкому коблівської ОТГ для іноземних інвесторів – запорука процвітання громади та держави в цілому.

"Ми, зі свого боку, докладемо максимум зусиль, щоб конфлікт між прокуратурою і "землевідведенням" припинився! Я зроблю депутатський запит в Аграрний комітет, який якраз і займається цим питанням!", - заявив він.

Як відомо, нова влада обіцяла всіляко сприяти розвитку приватного підприємництва в Україні, а також залучити іноземні інвестиції.