До "коаліції дронів" хочуть приєднатися ще дві країни

На саміті "коаліції дронів" у середу глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс оголосив, що Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до коаліції.

Міністр також зазначив, що країни-члени формату спільно внесли близько 180 млн євро до спільного фонду закупівель, яким керує Британія.

Як уточнили у Міноборони Латвії, цей фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій поряд із національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції..

Сама ж Латвія оголосила про наміри виділити на потреби коаліції у 2025 році 20 млн євро, які будуть спрямовані на закупівлю безпілотників, і ще 10 млн євро на проєкти співпраці між латвійською та українською промисловістю.

Зазначається, що з моменту створення "коаліції дронів" у лютому 2024 року її держави-члени надали Україні значну підтримку. Лише у 2024 році вона сягнула загалом 1,8 млрд євро, а у 2025 році планується в розмірі 2,75 млрд євро.

Наразі "коаліція дронів" налічує 18 держав, тож із приєднанням Бельгії та Туреччини їх стане 20. Цей крок потребує окремого погодження нинішніми учасниками формату.