До "коаліції дронів" хочуть приєднатися ще дві країни

Бельгія та Туреччина висловили намір приєднатися до міжнародної "коаліції дронів" для України, яку очолюють Латвія та Британія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.
На саміті "коаліції дронів" у середу глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс оголосив, що Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до коаліції.
Міністр також зазначив, що країни-члени формату спільно внесли близько 180 млн євро до спільного фонду закупівель, яким керує Британія.
Як уточнили у Міноборони Латвії, цей фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій поряд із національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції..
Сама ж Латвія оголосила про наміри виділити на потреби коаліції у 2025 році 20 млн євро, які будуть спрямовані на закупівлю безпілотників, і ще 10 млн євро на проєкти співпраці між латвійською та українською промисловістю.
Зазначається, що з моменту створення "коаліції дронів" у лютому 2024 року її держави-члени надали Україні значну підтримку. Лише у 2024 році вона сягнула загалом 1,8 млрд євро, а у 2025 році планується в розмірі 2,75 млрд євро.
Наразі "коаліція дронів" налічує 18 держав, тож із приєднанням Бельгії та Туреччини їх стане 20. Цей крок потребує окремого погодження нинішніми учасниками формату.
Коаліція дронів - організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів в рамках військової допомоги для боротьби з агресією Росії.
Ініціатором створення коаліції стала Латвія, про ініціативу було оголошено під час зустрічі міністра оборони Латвії Андріса Спрудса з міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні 2023 року.
Зараз коаліція дронів складається з 18 офіційних держав-членів: Латвія, Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Україна, Німеччина та Швеція.
Зокрема, днями Латвія відправила в Україну ще 1500 ударних безпілотників в рамках міжнародної "коаліції дронів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.