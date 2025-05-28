До "коаліції дронів" хочуть приєднатися ще дві країни
Бельгія та Туреччина висловили намір приєднатися до міжнародної "коаліції дронів" для України, яку очолюють Латвія та Британія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.
На саміті "коаліції дронів" у середу глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс оголосив, що Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до коаліції.
Міністр також зазначив, що країни-члени формату спільно внесли близько 180 млн євро до спільного фонду закупівель, яким керує Британія.
Як уточнили у Міноборони Латвії, цей фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій поряд із національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції..
Сама ж Латвія оголосила про наміри виділити на потреби коаліції у 2025 році 20 млн євро, які будуть спрямовані на закупівлю безпілотників, і ще 10 млн євро на проєкти співпраці між латвійською та українською промисловістю.
Зазначається, що з моменту створення "коаліції дронів" у лютому 2024 року її держави-члени надали Україні значну підтримку. Лише у 2024 році вона сягнула загалом 1,8 млрд євро, а у 2025 році планується в розмірі 2,75 млрд євро.
Наразі "коаліція дронів" налічує 18 держав, тож із приєднанням Бельгії та Туреччини їх стане 20. Цей крок потребує окремого погодження нинішніми учасниками формату.
"Коаліція дронів"
Коаліція дронів - організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів в рамках військової допомоги для боротьби з агресією Росії.
Ініціатором створення коаліції стала Латвія, про ініціативу було оголошено під час зустрічі міністра оборони Латвії Андріса Спрудса з міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні 2023 року.
Зараз коаліція дронів складається з 18 офіційних держав-членів: Латвія, Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Україна, Німеччина та Швеція.
Зокрема, днями Латвія відправила в Україну ще 1500 ударних безпілотників в рамках міжнародної "коаліції дронів".
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