К "коалиции дронов" хотят присоединиться еще две страны

Бельгия и Турция выразили намерение присоединиться к международной "коалиции дронов" для Украины, которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

На саммите "коалиции дронов" в среду глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс объявил, что Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к коалиции.

Министр также отметил, что страны-члены формата совместно внесли около 180 млн евро в совместный фонд закупок, которым руководит Великобритания.

Как уточнили в Минобороны Латвии, этот фонд предназначен для централизованных закупок беспилотных технологий наряду с национальными мерами поддержки каждой страны-члена коалиции.

Сама же Латвия объявила о намерениях выделить на нужды коалиции в 2025 году 20 млн евро, которые будут направлены на закупку беспилотников, и еще 10 млн евро на проекты сотрудничества между латвийской и украинской промышленностью.

Отмечается, что с момента создания "коалиции дронов" в феврале 2024 года ее государства-члены оказали Украине значительную поддержку. Только в 2024 году она достигла всего 1,8 млрд евро, а в 2025 году планируется в размере 2,75 млрд евро.

Сейчас "коалиция дронов" насчитывает 18 государств, поэтому с присоединением Бельгии и Турции их станет 20. Этот шаг требует отдельного согласования нынешними участниками формата.