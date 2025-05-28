К "коалиции дронов" хотят присоединиться еще две страны
Бельгия и Турция выразили намерение присоединиться к международной "коалиции дронов" для Украины, которую возглавляют Латвия и Великобритания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.
На саммите "коалиции дронов" в среду глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс объявил, что Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к коалиции.
Министр также отметил, что страны-члены формата совместно внесли около 180 млн евро в совместный фонд закупок, которым руководит Великобритания.
Как уточнили в Минобороны Латвии, этот фонд предназначен для централизованных закупок беспилотных технологий наряду с национальными мерами поддержки каждой страны-члена коалиции.
Сама же Латвия объявила о намерениях выделить на нужды коалиции в 2025 году 20 млн евро, которые будут направлены на закупку беспилотников, и еще 10 млн евро на проекты сотрудничества между латвийской и украинской промышленностью.
Отмечается, что с момента создания "коалиции дронов" в феврале 2024 года ее государства-члены оказали Украине значительную поддержку. Только в 2024 году она достигла всего 1,8 млрд евро, а в 2025 году планируется в размере 2,75 млрд евро.
Сейчас "коалиция дронов" насчитывает 18 государств, поэтому с присоединением Бельгии и Турции их станет 20. Этот шаг требует отдельного согласования нынешними участниками формата.
"Коалиция дронов"
Коалиция дронов - организация стран, которые участвуют в производстве и передаче Украине дронов в рамках военной помощи для борьбы с агрессией России.
Инициатором создания коалиции стала Латвия, об инициативе было объявлено во время встречи министра обороны Латвии Андриса Спрудса с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в декабре 2023 года.
Сейчас коалиция дронов состоит из 18 официальных государств-членов: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Германия и Швеция.
В частности, на днях Латвия отправила в Украину еще 1500 ударных беспилотников в рамках международной "коалиции дронов".
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