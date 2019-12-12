Коалиция "За детенизацию" обратилась к Зеленскому

Объединение общественных организаций - Коалиция "За детенизацию" обратилось к президенту Владимиру Зеленскому в связи с коррупций и теневой экономикой, которые продолжают "процветать" в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение.

"Объединение общественных организаций - Коалиция "За детенизацию" выражает вам полную поддержку в проведенных вами сложных переговоров в Париже, которые на наш взгляд должны привести к стабильному прекращению огня и обмена пленными, что, безусловно, будет способствовать привлечению инвестиций в экономику и хорошему бизнес-климату. Однако в стране продолжает активно действовать внутренний враг - коррупция и теневая экономика", - говорится в обращении к Зеленскому.

Отмечается, что теневой крупный бизнес, использующий подставных ФОПов для неуплаты налогов, как никогда объединен, силен, "активно проплачивает услуги политических лоббистов и организовывает митинги, чтобы продолжать разорять казну, беспрепятственно продавать контрабанду в торговых центрах без каких-либо документов о происхождении и не показывать реальных оборотов".

Коалиция "За детенизацию" призвала Зеленского ни в коем случае не отменять законы 128, 129 и, более того, запретить неплательщикам НДС оптовую деятельность, а также расширить применение РРО на МАФы на рынках.

"Инспектора Госпотребинспекции хорошо знают, что на всех рынках и даже во многих сетевых магазинах продаются колбасы, сосиски и мясные продукты без добавления в них мяса, и с полным несоответствием указанного на упаковке состава с реальным содержимым. Еще хуже ситуация в кондитерской отрасли, где несоответствие состава ингредиентов на этикетке и реальным содержимым присутствует фактически у всех крупных производителей. Полная бесконтрольность, постоянные моратории на проверки и законное отсутствие каких-либо документов у физических лиц-предпринимателей о происхождении товара приводит к постоянным отравлениям людей от продуктов питания и неуплате налогов не только со стороны среднего бизнеса, но и сетевых магазинов, оптовиков и производителей", - говорится в обращении.

Для противостояния этим факторам, что несут угрозу здоровью и жизни граждан, колоссальным потерям бюджета необходимо срочно ввести полный контроль цепочки поставок от сырья, из которого изготовлена колбаса или конфеты, до оптовика и розничной точки, считают предприниматели.

Элементарный математический расчет дает понять, что вести оптовую деятельность, пребывая на упрощенной системе налогообложения, не попадая под НДС-регистрацию и превышение лимита, нереально.

"Поэтому необходимо запретить оптовую деятельность неплательщикам НДС, что приводит к отсутствию возможности налоговой службы контролировать цепочку поставок. При этом обязать все торговые точки иметь хотя бы первичные документы о происхождении товара (от плательщика НДС). Ведь именно отсутствие контроля за сбытом товара внутри страны и стимулирует расширение количества заказчиков контрабанды. Высокая маржинальность серого бизнеса по сравнении с белым исключает равные правила конкуренции, так и появления западных инвестиций в производство и торговлю", - говорится в заявлении.

Предприниматели утверждают, что государство ежедневно приобретает на многомиллионные суммы контрабандные товары у ФОПов без НДС через систему Prozorro. Запрет продавать оптом неплательщикам НДС решит и эту проблему, уверены авторы обращения.

Коалиция уже заявляла о известных крупных компаниях, которые якобы используют подставные ФОП и в том числе стоят за акциями протестов под стенами ОП.

При этом малый бизнес неоднократно обращался к депутатам "Слуги народа", чтобы правоохранители занялись крупным бизнесом, маскирующийся под малый, и даже недавно "изгнали" со своих рядов тех, кто использует акции протеста в своих политических, а также экономических целях, чтобы продолжать не платить многомиллионные налоги, отметили авторы обращения.

"Именно они продают через сети своих магазинов драгоценности, дорогостоящую электронику, шубы и другие премиальные товары, используя в своей деятельности подставных частных предпринимателей. Де-факто эти предприниматели являются наемными работниками хозяина, который зарегистрировал их, чтобы де-юре иметь законное право работать без приходных документов на товар, не выбивать фискальные чеки и не показывать реальный оборот", - говорится в заявлении.

По своей сути, считают предприниматели, "хозяева таких компаний являются создателями преступной группировки с целью обмана потребителей и неуплаты налогов в особо крупных размерах".

"Им нечего боятся так как они много лет сидят под "крышей" руководителей налоговых и правоохранительных органов. При смене одних генералов приходят другие, которые почти сразу начинают получать от хозяев теневых компаний ежемесячные "зарплаты", зачастую даже не подозревая что данные компании уходят от налогов в сотни раз превышающих сумму взяток", - говорится в обращении.

Коалиция "За детенизацию" сообщила, что уже подготовила ряд заявлений в Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы на крупные компании из разных отраслей, которые используют как выразился в одном из своих интервью премьер-министр Алексей Гончарук "стайки" подставных ФОПов.

Ко всем владельцам этих теневых крупных компаний вполне применимы те же статьи уголовного кодекса, по которым ведется расследования против "короля контрабанды" Альперина, от создания преступной группировки (255 ст.), где подставные ФОПы, как "бригадиры банды" собирают для своего "хозяина" с магазинов черный кеш, до злоупотреблений властью (ч 3 ст. 212), мошенничество (ч. 4 ст. 190) и конечно неуплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364), отмечается в заявлении.

"Данным обращением Коалиция "За детенизацию" дает сигнал что законопослушный объединённый белый бизнес, который страдает от недобросовестной конкуренции, готов выйти на системную борьбу с теневой экономикой.

Прибавляет уверенности и оптимизма, что вы слышите голос объединённого бизнеса, здравые аргументы и готовы принимать порой непопулярные решения во благо экономического развития Украины.

Коалиция "За детенизацию" выражает вам своё уважение и надежду, что вы возьмёте на личный контроль работу правоохранительных органов в борьбе с теневой экономикой и коррупцией", - резюмировали авторы обращения.