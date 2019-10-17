Коалиция США в Сирии уничтожила оставленные при отводе войск боеприпасы

Военно-воздушные силы международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли в среду в Сирии удар по своим складам боеприпасов, оставленных после отвода войск. Об этом сообщил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" полковник Майлс Кэггинс, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он рассказал, что авиаудар был заранее спланирован, а его целью было уничтожить оставшиеся боеприпасы и сделать склады непригодными для использования в военных целях.

"16 октября, после того как военнослужащие коалиции и основная боевая техника покинули район, два истребителя F-15E коалиции успешно нанесли заранее спланированный авиаудар по цементному заводу Lafarge, чтобы уничтожить склад с боеприпасами и снизить пригодность объекта с военной точки зрения", - написал Кэггинс.

Напомним, 15 октября коалиция, возглавляемая США, заявила, что ее войска покинули сирийский город Манбидж после того, как туда вошла сирийская правительственная армия.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военнослужащих с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.