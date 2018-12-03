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Коалиция в Сирии убила одного из главарей "Исламского государства"

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 16:06
Коалиция в Сирии убила одного из главарей "Исламского государства"
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Абу аль-Умараян принимал участие в обезглавливании американского сотрудника гуманитарной службы Питера Кессига

Международная коалиция под предводительством США заявила о гибели в Сирии в результате авиаудара одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИД) Абу аль-Умараяна, который принимал участие в обезглавливании американского сотрудника гуманитарной службы Питера Кессига. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Сообщается, что джихадист принимал участие в казни других пленных.

"Аль-Умараян дал понять, что представляет серьезную угрозу для сил коалиции, и он был привлечен к казни американского гражданина и бывшего спецназовца армии США Питера Кессига. Он был убит, больше информации будет предоставлено после полной оценки", - сообщил представитель коалиции Шон Райан.

Предводитель джихадистов был убит во время воздушной атаки 2 декабря.

"Сегодня воздушные силы коалиции нанесли точные удары по ряду главарей ИД на юго-востоке Сирии. Среди них был Абу аль-Умараян", - сообщил спецпредставитель США в международной антитеррористической коалиции Бретт Макгурк.

Отметим, что 16 ноября 2014 года "Исламское государство" обнародовала видео, на котором зафиксировано обезглавливание Питера Кессига. Сообщалось, что исламисты на видео демонстрировали отрубленную голову Кессига. На этом же видео также было показано обезглавливание меньшей мере 18 мужчин, которых назвали сирийскими военнослужащими.

Напомним, на встрече в Астане (Казахстан) Российская Федерация (РФ), Турция и Иран не смогли достичь ощутимого прогресса в создании сирийского конституционного комитета.

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