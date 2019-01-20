ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Коалиция Саудовской Аравии нанесла авиаудары по столице Йемена

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 12:01
Коалиция Саудовской Аравии нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: война в Йемене (twitter.com/AnySourceNews)

Коалиция нанесла удары по военным объектам повстанцев

Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесла несколько авиаударов в столице Йемена по позициям хуситских повстанцев движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что удары были нанесены по лагерю бронетанковой дивизии, по подразделению системы противоракетной обороны и в районе военно-воздушной базы Дулейми. Также под авиаудары попал тренировочный лагерь, что расположен с домом президента. В общем количестве произведено более 20 ударов.

В медицинской службе столицы заявили, что в результате авиаудров погибло по меньшей мере 2 гражданских.

Эскалация противостояния началась после того, как на прошлой неделе правительство Йемена задействовало ударные беспилотники, что ставит под сомнения второй раунд переговоров о прекращении войны.

Напомним, в Йемене обстреляли наблюдателей ООН. Повстанцы-хуситы обстреляли наблюдателей ООН, когда те осматривали одно из разрушенных зданий.

 

Советника принца Саудовской Аравии уволили из-за обвинения в убийстве Хашкаджи Переговоры по Йемену продолжатся в Иордании
Новости Украины ЙеменСаудовская Аравияавиаудары
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь