Коалиция Саудовской Аравии нанесла авиаудары по столице Йемена

Фото: война в Йемене (twitter.com/AnySourceNews)

Коалиция нанесла удары по военным объектам повстанцев

Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесла несколько авиаударов в столице Йемена по позициям хуситских повстанцев движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что удары были нанесены по лагерю бронетанковой дивизии, по подразделению системы противоракетной обороны и в районе военно-воздушной базы Дулейми. Также под авиаудары попал тренировочный лагерь, что расположен с домом президента. В общем количестве произведено более 20 ударов.

В медицинской службе столицы заявили, что в результате авиаудров погибло по меньшей мере 2 гражданских.

Эскалация противостояния началась после того, как на прошлой неделе правительство Йемена задействовало ударные беспилотники, что ставит под сомнения второй раунд переговоров о прекращении войны.

Напомним, в Йемене обстреляли наблюдателей ООН. Повстанцы-хуситы обстреляли наблюдателей ООН, когда те осматривали одно из разрушенных зданий.