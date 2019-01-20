Коаліція Саудівської Аравії завдала авіаударів по столиці Ємену

Фото: війна в Ємені (twitter.com/AnySourceNews)

Коаліція завдала ударів по військових об'єктах повстанців

Арабська коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, завдала кілька авіаударів у столиці Ємену по позиціях хуситських повстанців руху "Ансар Аллах". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що удари були нанесені по табору бронетанкової дивізії, по підрозділу системи протиракетної оборони й в районі військово-повітряної бази Дулеймі. Також під авіаудари потрапив тренувальний табір, що розташований поряд з будинком президента. У загальній кількості було зроблено більше 20 ударів.

У медичній службі столиці заявили, що в результаті авіаудрів загинуло щонайменше 2 цивільних.

Ескалація протистояння почалася після того, як минулого тижня уряд Ємену задіяв ударні безпілотники, що ставить під сумніви другий раунд переговорів про припинення війни.

Нагадаємо, в Ємені обстріляли спостерігачів ООН. Повстанці-хуситы обстріляли спостерігачів ООН, коли ті оглядали одне із зруйнованих будівель.