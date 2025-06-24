"Коаліція рішучих" збереться найближчими тижнями в онлайн-форматі: подробиці

Що відомо про "Коаліцію рішучих"

На початку 2025 року Британія та Франція очолили зусилля з передачі військової допомоги Україні. З цією метою була створена "Коаліція рішучих", в рамках якої зібрались країни, що готові надати війська чи іншу допомогу для підтримки миру в Україні.

Як зазначав міністр оборони Британії Джон Хілі, мета такої коаліції – забезпечити для України безпечне небо, безпечне море, безпеку на суші та підтримати українських захисників.

У травні в Києві відбулась зустріч лідерів "Коаліції рішучих". До Києва прибули ключові європейські політики: новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Польщі Дональд Туск і президент Франції Еммануель Макрон.

Відомо, що у ході зустрічі учасники "коаліції рішучих" досягали прогресу в розробці домовленостей щодо питань безпеки в Україні.

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