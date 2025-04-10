"Коаліція охочих" для допомоги Україні забуксувала, - Bloomberg

"Коаліція охочих" на чолі з Великою Британією та Францією має допомогти з безпекою в Україні після припинення вогню. Однак план ризикує забуксувати через позицію США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією джерел видання, коаліція не змогла отримати жодних твердих зобов'язань від Білого дому щодо надання гарантій безпеки.

Міністри оборони групи зберуться в НАТО 10 квітня на тлі дебатів між Лондоном і Парижем про те, чи потрібна миротворчим силам "підтримка" з боку США. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ясно дав зрозуміти, що такі сили будуть життєздатними тільки за гарантій безпеки з боку США.

Європейські лідери намагаються отримати свою роль у переговорах під керівництвом США про припинення вогню в Україні. Велика Британія і Франція намагалися переконати Дональда Трампа запропонувати авіацію, прикордонне спостереження і розвідку замість військ, але президент США відмовлявся брати на себе такі зобов'язання відтоді, як план був представлений два місяці тому.

Британські чиновники наполягають, що це залишається істотним компонентом коаліції - групи союзників ЄС, НАТО і тих, що не входять до НАТО, які погодилися підтримати Україну. Має бути підтримка з боку США, оскільки гарантії безпеки США - це "єдиний спосіб" ефективно утримати Росію від повторного нападу на Україну, сказав Стармер у лютому, коли план тільки формувався.

Склад і формат коаліції

Близько 15 країн підтвердили свою готовність надати війська для цього починання. Хоча НАТО не бере безпосередньої участі на даному етапі, Канада та Австралія входять до числа країн, які запропонували свої війська для роботи разом з європейськими військами, за словами офіційних осіб.

Французькі та британські армійські начальники проведуть брифінг для міністрів оборони після поїздки в Україну, частково спрямованої на оцінку потреб країни, і представлять варіанти щодо конкретного планування. Рамки втручання сил все ще обговорюються.

Пропонований формат сил полягатиме в тому, що вони будуть розгорнуті тільки після набуття чинності мирної угоди. Повністю оснащена українська армія слугуватиме основною силою стримування. Європейські війська забезпечуватимуть впевненість у критично важливій національній інфраструктурі, великих портах і містах далеко від лінії фронту. Сильні післявоєнні українські сили є невід'ємною частиною коаліції, заявили західні чиновники.

Деякі члени "коаліції охочих" наполягають, щоб європейський лідер очолив взаємодію з Москвою. За інформацією The Telegraph, президент Франції Еммануель Макрон має намір представляти Європу в переговорах із Володимиром Путіним.