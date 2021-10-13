Коалиция в Германии: предварительные переговоры могут завершить до конца недели

"Мы оценим результаты обсуждений последних нескольких дней и запишем, что мы можем сделать вместе", - сказал генеральный секретарь СвДП Волкер Виссинг.

Микаэль Келлнер, национальный директор "зеленых", сказал, что переговоры были очень обстоятельными.

"После прошедших дней переговоров я уверен, что мы сможем прийти к соглашению вместе, если будем работать над ним", - сказал генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбейл.

В недавнем опросе 51% немцев заявили, что они поддерживают "светофорную" коалицию.