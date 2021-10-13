Коалиция в Германии: предварительные переговоры могут завершить до конца недели

Социал-демократы (СДПГ), Зеленые и Свободная демократическая партия (СвДП) на этой неделе завершат предварительные переговоры о возможной коалиции в Германии. Предварительные переговоры в понедельник длились 14 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.
"Мы оценим результаты обсуждений последних нескольких дней и запишем, что мы можем сделать вместе", - сказал генеральный секретарь СвДП Волкер Виссинг.
Микаэль Келлнер, национальный директор "зеленых", сказал, что переговоры были очень обстоятельными.
"После прошедших дней переговоров я уверен, что мы сможем прийти к соглашению вместе, если будем работать над ним", - сказал генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбейл.
В недавнем опросе 51% немцев заявили, что они поддерживают "светофорную" коалицию.
Напомним, что социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.
Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.
Добавим, что президент США Джо Байден отреагировал на победу социал-демократов, назвав их "стойкими".