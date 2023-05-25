Коаліція F-16 та ще більше ППО. Підсумки зустрічі союзників у форматі "Рамштайн"

Фокус на небі

Традиційно зустріч відкривав міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, засідання присвячене посиленню захисту України, зокрема, поставкам снарядів калібру 155-мм, систем ППО, радарів та іншої амуніції.

Окремо Остін зупинився на останніх анонсах від країн-союзників. Зокрема, Німеччина оголосила про поставки танків Leopard, Данія взяла зобов'язання щодо систем ППО, а Франція - щодо "легких танків" AMX-10 RC. Крім того, партнери продовжать тренувати українських бійців на своїх полігонах, зокрема, вже розпочалася підготовка екіпажів танків M1 Abrams.

Станом на травень 2023 року Україна отримала від західних союзників військової допомоги на 65 млрд доларів. Зазначимо, за оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), сукупні військові витрати Росії у 2022 році становили 86,4 млрд доларів.

"Весь світ зараз бачить, що робить Україна. Він бачить, що Росія продовжує застосовувати гіперзвукові ракети. Завдяки сучасним системам Patriot зараз Україна здатна 100-відсотково збивати ворожі ракети. І ми вже бачили це насправді. Росії не вдається домінувати в повітряному просторі України Тому фокус нашого обговорення буде саме на безпечному небі", - додав глава Пентагону.

Про що домовились

Коаліція F-16

На підсумковій прес-конференції Остін докладно розповів про авіаційну коаліцію, яка розпочне роботу з підготовки українських пілотів на літаках F-16.

"Це буде серйозний процес, але завдяки координації в рамках нашої контактної групи, це стане можливим. Дякую Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію. Наші колеги з цих країн співпрацюватимуть із США та іншими союзниками, щоб розробити програму навчання. Норвегія, Португалія, Бельгія та Польща також зроблять свій внесок, і ми чекаємо, що приєднаються й інші країни", - наголосив Остін.

За його словами, програму мають підготувати швидко, щоб пілоти вже найближчими тижнями розпочали освоєння F-16.

Критичне обладнання

Контактна група обговорила довгострокову підтримку України, зокрема щодо критичного обладнання. Міністри оборони країн-союзниць підтвердили намір наростити військове та промислове виробництво.

Про що конкретно йдеться, представники Пентагону не уточнили.

Танки Leopard

Крім того, учасники зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили поставки Leopard для України, програми, що охоплюють необхідні ресурси для цього, а також домовилися створити центр з технічного обслуговування танків.

Наземні системи ППО

Особливу увагу учасники контактної групи приділили захисту українського неба. І главу Пентагона спитали про те, скільки літаків F-16 можуть надати саме США.

"Ми зосереджені на тому, що Україні треба захистити громадян та свою інфраструктуру. Але коли ми говоримо про повітряний простір, ми концентруємося саме на наземних можливостях. Зараз можна бачити, що було надано вже вражаючу кількість (засобів ППО, - ред.), але цього недостатньо. І ми продовжуватимемо роботу в цьому напрямі", - зазначив Остін, ухилившись від відповіді.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що наразі союзники намагаються закрити українське небо швидким, дешевим і найефективнішим способом.

"Коли ми говоримо про F-16, то вартість навіть десятка таких винищувачів дуже висока. А щоб протистояти росіянам у повітрі, треба мати дуже багато винищувачів. Підбивши фінансові підсумки, ми розуміємо, що швидше і дешевше буде вкластися в системи ППО, щоб закрити небо над Україною", - наголосив він.

Він також додав, що на підготовку достатньої кількості пілотів потрібен час.

Хто ще оголосив про допомогу

Фінляндія

Фінська сторона виділила 16-й пакет військової допомоги на 109 млн євро. До нього увійдуть зенітне озброєння та боєприпаси. Загальна допомога Фінляндії для України вже становить 1,1 млрд євро.

Як заявили у фінському Міноборони, з міркувань безпеки не буде додаткової інформації про зміст пакету та способи доставки.

Швеція

Швеція приєдналася до авіаційної коаліції. Очікується, що кількох українських пілотів допустять до базової підготовки та випробувальних польотів на винищувачах JAS 39 Gripen.

Як пишуть шведські ЗМІ, це можна розглядати як перший крок до того, що Україна може придбати ці літаки. Однак, за словами прем'єра Пола Йонсона, малоймовірно, що це буде зроблено найближчим часом.

По-перше, зараз у Швеції небагато таких винищувачів, і всі вони перебувають на бойовому чергуванні. По-друге, пріоритетними для України є американські F-16. Йонсон підкреслює, що щодо Gripen йдеться швидше про довгострокову перспективу, оскільки вони дешевші за конкурентів і вважаються легшими в освоєнні.

Литва

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет, до якого увійдуть безпілотники, боєприпаси, сухі продовольчі пайки та інша підтримка.

"Наша підтримка України - це інвестиції у нашу власну стійкість, стримування та оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир та стабільність у євроатлантичному просторі", - додав він на зустрічі контактної групи.