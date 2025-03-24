Коаліція дронів: партнери виділили 20 млн євро на закупівлю безпілотників для України

Коаліція дронів виділила 20 млн євро на закупівлю безпілотників для України. Невдовзі очікується поставка техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Коаліція дронів виділила 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних БпЛА (ISR) для Сил оборони України. Очікується, що перші поставки техніки надійдуть впродовж наступних трьох місяців.

Ці безпілотники значно підвищать ефективність розвідки, дозволяючи українським військовим більш точно оцінювати ситуацію на полі бою та здійснювати моніторинг територій, що перебувають під контролем противника.

Розвідувальні БпЛА

Це спеціалізовані безпілотники, які використовуються для збору розвідувальної інформації. Вони обладнані високотехнологічними сенсорами, камерами та іншими засобами спостереження, що дозволяють здійснювати моніторинг місцевості, виявляти ворожі об'єкти та рухи, а також виконувати аерофотозйомку та відеозапис у реальному часі.

Такі дрони застосовуються в різних військових операціях для підвищення ситуаційної обізнаності, коригування артилерійських ударів, планування стратегічних операцій та захисту важливих об'єктів.

Розвідувальні БпЛА забезпечують оперативне отримання даних про позиції ворога, що дозволяє військовим ухвалювати більш обґрунтовані рішення на полі бою та знижувати ризики для особового складу.