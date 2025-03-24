Коалиция дронов: партнеры выделили 20 млн евро на закупку беспилотников для Украины
Коалиция дронов выделила 20 млн евро на закупку беспилотников для Украины. Вскоре ожидается поставка техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Коалиция дронов выделила 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных БпЛА (ISR) для Сил обороны Украины. Ожидается, что первые поставки техники поступят в течение следующих трех месяцев.
Эти беспилотники значительно повысят эффективность разведки, позволяя украинским военным более точно оценивать ситуацию на поле боя и осуществлять мониторинг территорий, находящихся под контролем противника.
Разведывательные БпЛА
Это специализированные беспилотники, которые используются для сбора разведывательной информации. Они оборудованы высокотехнологичными сенсорами, камерами и другими средствами наблюдения, позволяющими осуществлять мониторинг местности, выявлять вражеские объекты и движения, а также выполнять аэрофотосъемку и видеозапись в реальном времени.
Такие дроны применяются в различных военных операциях для повышения ситуационной осведомленности, корректировки артиллерийских ударов, планирования стратегических операций и защиты важных объектов.
Разведывательные БпЛА обеспечивают оперативное получение данных о позициях врага, что позволяет военным принимать более обоснованные решения на поле боя и снижать риски для личного состава.
Коалиция дронов
Союзники Украины сформировали Коалицию дронов, цель которой - поставка беспилотных летательных аппаратов для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились почти 20 стран.
Латвия и Великобритания выступают главными координаторами коалиции. Латвия предоставляет полигоны и мощности для тестирования дронов, что позволяет постоянно совершенствовать технологии.
Великобритания объявила конкурс на разработку и закупку дронов с видом от первого лица (FPV), на который поступило 265 заявок.
Страны-участницы коалиции создали совместный фонд, средства из которого идут на закупку беспилотников для украинских военных.
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