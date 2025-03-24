ua en ru
Пн, 24 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Коалиция дронов: партнеры выделили 20 млн евро на закупку беспилотников для Украины

Понедельник 24 марта 2025 11:36
UA EN RU
Коалиция дронов: партнеры выделили 20 млн евро на закупку беспилотников для Украины Фото: Коалиция дронов выделила 20 млн евро (defence-ua.com)
Автор: Владислава Ткаченко

Коалиция дронов выделила 20 млн евро на закупку беспилотников для Украины. Вскоре ожидается поставка техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Коалиция дронов выделила 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных БпЛА (ISR) для Сил обороны Украины. Ожидается, что первые поставки техники поступят в течение следующих трех месяцев.

Эти беспилотники значительно повысят эффективность разведки, позволяя украинским военным более точно оценивать ситуацию на поле боя и осуществлять мониторинг территорий, находящихся под контролем противника.

Разведывательные БпЛА

Это специализированные беспилотники, которые используются для сбора разведывательной информации. Они оборудованы высокотехнологичными сенсорами, камерами и другими средствами наблюдения, позволяющими осуществлять мониторинг местности, выявлять вражеские объекты и движения, а также выполнять аэрофотосъемку и видеозапись в реальном времени.

Такие дроны применяются в различных военных операциях для повышения ситуационной осведомленности, корректировки артиллерийских ударов, планирования стратегических операций и защиты важных объектов.

Разведывательные БпЛА обеспечивают оперативное получение данных о позициях врага, что позволяет военным принимать более обоснованные решения на поле боя и снижать риски для личного состава.

Коалиция дронов

Союзники Украины сформировали Коалицию дронов, цель которой - поставка беспилотных летательных аппаратов для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились почти 20 стран.

Латвия и Великобритания выступают главными координаторами коалиции. Латвия предоставляет полигоны и мощности для тестирования дронов, что позволяет постоянно совершенствовать технологии.

Великобритания объявила конкурс на разработку и закупку дронов с видом от первого лица (FPV), на который поступило 265 заявок.

Страны-участницы коалиции создали совместный фонд, средства из которого идут на закупку беспилотников для украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине Дрони
NEWS
США и РФ начали новую встречу в Саудовской Аравии: что известно
США и РФ начали новую встречу в Саудовской Аравии: что известно
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян