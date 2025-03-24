Коалиция дронов: партнеры выделили 20 млн евро на закупку беспилотников для Украины

Коалиция дронов выделила 20 млн евро на закупку беспилотников для Украины. Вскоре ожидается поставка техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Коалиция дронов выделила 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных БпЛА (ISR) для Сил обороны Украины. Ожидается, что первые поставки техники поступят в течение следующих трех месяцев.

Эти беспилотники значительно повысят эффективность разведки, позволяя украинским военным более точно оценивать ситуацию на поле боя и осуществлять мониторинг территорий, находящихся под контролем противника.

Разведывательные БпЛА

Это специализированные беспилотники, которые используются для сбора разведывательной информации. Они оборудованы высокотехнологичными сенсорами, камерами и другими средствами наблюдения, позволяющими осуществлять мониторинг местности, выявлять вражеские объекты и движения, а также выполнять аэрофотосъемку и видеозапись в реальном времени.

Такие дроны применяются в различных военных операциях для повышения ситуационной осведомленности, корректировки артиллерийских ударов, планирования стратегических операций и защиты важных объектов.

Разведывательные БпЛА обеспечивают оперативное получение данных о позициях врага, что позволяет военным принимать более обоснованные решения на поле боя и снижать риски для личного состава.