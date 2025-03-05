Коаліція дронів отримала від парнерів понад 2 мільярди євро допомоги за рік, - Міноборони

Коаліція дронів

Союзники України створили Коаліцію дронів, мета якої - постачання безпілотників для захисту від російської агресії. До ініціативи долучилися майже 20 країн.

Латвія та Велика Британія є головними координаторами коаліції. Латвія надає полігони та промислові потужності для тестування дронів, що дозволяє постійно удосконалювати технології.

Велика Британія оголосила конкурс на розробку та закупівлю дронів з видом від першої особи (FPV), на який вже подано 265 заявок.

Країни, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого спрямовуються на закупівлю безпілотників для українських військових.