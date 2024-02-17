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Коаліція дронів офіційно стартувала, - Умєрова

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Коаліція дронів, яку очолюють Латвія та Британія, офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри, а також висловив вдячність співлідерам коаліції - Латвії та Великій Британії.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних сил України", - заявив Умєров. 

Зокрема до коаліції вже приєднались: 

  • Швеція; 
  • Данія; 
  • Німеччина; 
  • Литва; 
  • Естонія;
  • Нідерланди. 

"Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн", - додає пресслужба.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн. 

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

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