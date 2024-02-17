Коаліція дронів офіційно стартувала, - Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри, а також висловив вдячність співлідерам коаліції - Латвії та Великій Британії.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних сил України", - заявив Умєров.

Зокрема до коаліції вже приєднались:

Швеція;

Данія;

Німеччина;

Литва;

Естонія;

Нідерланди.

"Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн", - додає пресслужба.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.