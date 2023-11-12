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Коаліція у Бундестазі готова схвалити збільшення військової допомоги Україні, - Reuters

Неділя 12 листопада 2023 16:36
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Коаліція у Бундестазі готова схвалити збільшення військової допомоги Україні, - Reuters Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца досягла принципової домовленості про подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело видання повідомило, що в разі схвалення парламентом, де партії Шольца належить більшість, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від валового внутрішнього продукту, що перевищує 2%, обіцяні всіма членами НАТО.

За словами джерела, законодавці від соціал-демократів Шольца, вільних демократів і партії "зелених" домовилися про збільшення видатків під час переговорів щодо проєкту федерального бюджету на 2024 рік перед офіційним засіданням бюджетного комітету Бундестагу - нижньої палати парламенту - у четвер, 16 листопада.

Німеччина збільшить допомогу Україні

11 листопада видання Bild повідомило, що Німеччина подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік. Замість чотирьох мільярдів євро тепер буде виділено вісім мільярдів євро.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення країни.

Крім цього, нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

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