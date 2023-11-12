Коалиция в Бундестаге готова одобрить увеличение военной помощи Украине, - Reuters

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца достигла принципиальной договоренности об удвоении военной помощи Украине в следующем году до 8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник издания сообщил, что в случае одобрения парламентом, где партии Шольца принадлежит большинство, это увеличение позволит довести расходы Германии на оборону до 2,1% от валового внутреннего продукта, что превышает 2%, обещанные всеми членами НАТО.

По словам источника, законодатели от социал-демократов Шольца, свободных демократов и партии "зеленых" договорились об увеличении расходов в ходе переговоров по проекту федерального бюджета на 2024 год перед официальным заседанием бюджетного комитета Бундестага - нижней палаты парламента - в четверг, 16 ноября.

Германия увеличит помощь Украине

11 ноября издание Bild сообщило, что Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год. Вместо четырех млрд евро теперь будет выделено восемь млрд евро.

Помощь Украине от Германии

Германия является одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку.

В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление страны.

Помимо этого недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.

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