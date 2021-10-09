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Ко Дню защитников и защитниц Украины назначили 15 дополнительных поездов

Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" ко Дню защитников и защитниц Украины назначила дополнительные поезда. С 12 по 18 октября будут курсировать еще 15 поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В западном направлении назначено 6 дополнительных поездов:

  • №217/218 Киев - Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова - 14 и 17 октября);
  • №239/207 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 14 и 17 октября);
  • №202/201 Ковель - Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);
  • №235/236 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода-15 и 17 октября);
  • №250/249 Чернигов - Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);
  • №207/229 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода - 17 октября).

В восточном направлении назначены 2 дополнительных поезда:

  • №254/253 Киев - Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя - 17 октября);
  • №124/123 Киев - Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки - 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда:

  • №298/297 Николаев - Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева - 13 октября);
  • №204/203 Одесса - Киев (из Одессы 12 октября, из Киева - 13 октября);
  • №298/297 Киев - Херсон (из Киева 18 октября);
  • №268/203 Одесса - Киев (из Одессы 17 октября).

Также три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:

  • №241/242 Харьков - Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы - 14 и 17 октября);
  • №168/167 Львов - Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);
  • №211/212 Киев - Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова - 14 и 17 октября);

Кроме того, на праздничные дни "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса - Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября с Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы - Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продлит маршрут следования поезду № 779/780 Сумы - Киев в Виннице (отправления поезда туда и обратно 14 октября).

Ранее сообщалось, в какие страны можно попасть из Украины поездом и международные маршруты на железной дороге.

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Укрзализныця