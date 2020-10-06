Ко Дню защитника националисты проведут марш в Киеве и выдвинут требования к власти

Фото: марш патриотов в Киеве (РБК-Украина)

14 октября ко Дню защитника Украины и 78-й годовщины создания УПА националисты проведут в Киеве марш. Организаторами выступили партия "Национальный Корпус", ВО "Свобода" и Правый Сектор.

Об этом сообщают организаторы марша в Facebook.

Согласно информации, участники марша отправятся от бульвара Тараса Шевченко до Майдана независимости. Там они минутой молчания почтят память погибших героев во время Революции достоинства и российско-украинской войны.

Также сообщается, что после официальной части участники мероприятия проведут митинг под стенами Офиса президента.

Руководитель Центрального штаба партии "Национальный Корпус" Максим Жорин в Facebook заявил - патриоты потребуют принять закон о защите от коллаборационизма и снять ограничения с украинских военных на ведение огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.

"Из политической жизни украинцев навсегда должны исчезнуть адепты "русского мира", а из информационного поля - вражеская пропаганда. 14 октября, в наш праздник, мы выходим на "Марш УПА 2020", чтобы показать: украинцы выбрали свой путь - независимого, суверенного, сильного и самостоятельного государства", - подчеркнул Жорин.

Среди других требований: обеспечить реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые, начиная с 2014 года, были замечены в коллаборационизме, а также инициировать лишение лицензии на вещание пророссийских каналов.

Марш начнется в 14:00, сбор в парке Шевченко.

Напомним, Государственный праздник в честь защитников Украины отмечается с 2015 года. Он совпадает также с Днем украинского казачества, Днем создания Украинской повстанческой армии и православным праздником Покрова Богородицы.

По традиции, 14 октября поздравляют военнослужащих, политические и общественные организации проводят марши.