ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

До Дня захисника націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 11:27
До Дня захисника націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі
Фото: марш патріотів у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

14 жовтня до Дня захисника України та 78-ї річниці створення УПА націоналісти проведуть у Києві марш. Організаторами виступили партія "Національний Корпус", ВО "Свобода" та Правий Сектор.

Про це повідомляють організатори маршу у Facebook.

Згідно з інформацією, учасники маршу вирушать від бульвару Тараса Шевченка до Майдану незалежності. Там вони хвилиною мовчання вшанують пам'ять загиблих героїв під час Революції гідності й російсько-української війни.

Також повідомляється, що після офіційної частини учасники заходу проведуть мітинг під стінами Офісу президента.

Керівник Центрального штабу партії "Національний Корпус" Максим Жорін у Facebook заявив - патріоти вимагатимуть ухвалити закон про захист від колабораціонізму та зняти обмеження з українських військових щодо ведення вогню у відповідь на обстріли російських військ і найманців на Донбасі.

"З політичного життя українців назавжди мають зникнути адепти "русского мира", а з інформаційного поля - ворожа пропаганда. 14 жовтня, у наше свято, ми виходимо на "Марш УПА 2020", аби показати: українці обрали свій шлях - незалежної, суверенної, сильної та самостійної держави", - наголосив Жорін.

Серед інших вимог: забезпечити реакцію СБУ і Національної поліції на проросійську діяльність громадян України, які, починаючи з 2014 року, були помічені у колабораціонізмі, а також ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення проросійських каналів.

Марш розпочнеться о 14:00, збір у парку Шевченка.

Нагадаємо, Державне свято на честь захисників України відзначається з 2015 року. Воно збігається також з Днем українського козацтва, Днем створення Української повстанської армії та православним святом Покрови Богородиці.

За традицією, 14 жовтня вітають військовослужбовців, політичні та громадські організації проводять марші.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Київнационалистымарш
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся