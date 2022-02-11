Ко Дню влюбленных Moneyveo разыгрывает романтический тур на двоих на райские острова!

Финтех-компания Moneyveo объявляет о начале новой – самой романтической акции с розыгрышем путешествия для двоих на один из пяти райских островов посреди океана! Победитель сам выберет вариант по душе. Здесь вам – живописные Мальдивы и экзотическая Шри-Ланка, африканский Занзибар и колоритные Куба или Доминикана. Каждый желающий может испытать свою судьбу! Акция стартует 10 февраля.

Накануне Дня влюбленных Moneyveo радует Красав невероятными подарками. В прошлом году в акции «Лакшери Мальдивы для тебя и твоей дивы!» клиентка сервиса – Анна из г. Днепр – выиграла all inclusive тур на остров в Индийском океане. Идея с путешествиями настолько понравилась пользователям Moneyveo, что компания решила основать традицию проведения таких розыгрышей. Так что новая акция «Ура! Тур на райские острова» стартует уже совсем скоро – не пропустите.

«Moneyveo – неординарный сервис онлайн-кредитов. Мы ежедневно ищем креативный и инновационный подход к работе, а в создании акций – и подавно. В этом году решили сделать акцию к Love Season постоянной. Хотим, чтобы наши Красавы с нетерпением ждали Дня влюбленных и знали: с Moneyveo возможно все, и даже романтический тур на райские острова», – рассказал коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Как победить

Чтобы выиграть путевку на двоих, нужно выполнить простые условия:

1. В период с 10 февраля по 10 марта 2022 года взять на странице https://moneyveo.ua/ru/--love/ кредит Smart или Comfort на сумму от 1000 грн, на срок от 10 дней. Или же оформить карту Veocard на сайте moneyveo.ua.

2. Дождаться розыгрыша, который пройдет рандомно 17 марта 2022 года. Результаты будут оглашены на YouTube-канале Moneyveo, а также в новостях на сайте компании и на странице акции.

О суперпризе

Счастливчика ждет роскошный отпуск на одном из удивительных теплых островов. В пакет оплаченного тура на двоих войдет: перелет в обе стороны, проживание и питание по системе all Inclusive в 5-звездочном отеле, трансфер и страховка.

Шум океана, брызги соленых изумрудных волн, горячий песок… и тишина, от которой перехватывает дыхание. Разве это не мечта – вырваться из обыденности, махнуть на край света и насладиться долгожданным летним отдыхом? Дайте себе шанс: станьте участником акции и выиграйте суперприз! Благодаря Moneyveo мечты сбываются с космической скоростью.

Напомним: компания Moneyveo часто проводит громкие акции для своих клиентов. Так, недавно она разыграла 5 гигантских телевизоров – с диагональю 85 дюймов. А в декабре 2021 года пяти счастливчикам подарила по 100 000 грн на зимний шоппинг. И это далеко не все крутые предложения от лидера* украинского рынка онлайн-кредитования. Хотите знать больше? Следите за новостями компании в соцсетях и на сайте.

* По итогам народного голосования 2021 года в рейтинге «Украинская народная премия» (номинация «Сервис кредитов онлайн»).

Акция действует с 10.02.2022 по 10.03.2022 на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная. Подробности на moneyveo.ua. Кредит «СМАРТ»: срок до 65 дней, сумма до 22 000 грн, реальная годовая процентная ставка от 3,71% годовых. Кредит «КОМФОРТ»: срок до 140 дней, сумма до 30000 грн, реальная годовая процентная ставка от 82,40% годовых. Кредит «ВЕОКАРД»: срок до 1830 дней, сумма до 50 000 грн, реальная годовая процентная ставка до 1531% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки – на moneyveo.ua/ru/confidentiality/tariffs/ Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.