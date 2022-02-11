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До Дня закоханих Moneyveo розігрує романтичний тур на двох на райські острови!

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П'ятниця 11 лютого 2022 09:00
До Дня закоханих Moneyveo розігрує романтичний тур на двох на райські острови!

Фінтех-компанія Moneyveo оголошує початок нової – найромантичнішої акції з розіграшем подорожі для двох на один із п'яти райських островів посеред океану! Переможець сам обере варіант до душі. Тут вам – мальовничі Мальдіви та екзотична Шрі-Ланка, африканський Занзібар і колоритні Куба чи Домінікана. Кожен бажаючий може випробувати свою долю! Акція стартує 10 лютого.

Напередодні Дня закоханих Moneyveo радує Красав неймовірними подарунками. Минулого року в акції «Лакшері Мальдіви для тебе і твоєї діви!» клієнтка сервісу – Анна з м. Дніпро – виграла all inclusive тур на острів в Індійському океані. Ідея з мандрівками настільки сподобалася користувачам Moneyveo, що компанія вирішила започаткувати традицію проведення таких розіграшів. Тож нова акція «Уяви! Тур на райські острови» стартує вже зовсім скоро – не пропустіть.

«Moneyveo – неординарний сервіс онлайн-кредитів. Ми щодня шукаємо креативний та інноваційний підхід до роботи, а в створенні акцій – і поготів. Цього року вирішили зробити акцію до Love Season постійною. Хочемо, щоб наші Красави з нетерпінням чекали на День закоханих і знали: з Moneyveo можливо все, і навіть романтичний тур на райські острови», розповів комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Як перемогти

Щоб виграти путівку на двох, знадобиться виконати прості умови:

1. У період з 10 лютого до 10 березня 2022 року взяти на сторінці https://moneyveo.ua/uk/--love кредит Smart або Comfort на суму від 1000 грн, на строк від 10 днів. Або ж оформити картку Veocard на сайті moneyveo.ua

2. Дочекатися розіграшу, який відбудеться рандомно 17 березня 2022 року. Результати будуть оголошені на YouTube-каналі Moneyveo, а також у новинах на сайті компанії та на сторінці акції.

Про суперприз

На щасливчика чекає розкішна відпустка на одному з дивовижних теплих островів. У пакет оплаченого туру на двох увійде: переліт в обидва боки, проживання і харчування за системою all Inclusive у 5-зірковому готелі, трансфер і страховка.

Шум океану, бризки солоних смарагдових хвиль, гарячий пісок… і тиша, від якої перехоплює подих. Хіба це не мрія – вирватися з буденних справ, гайнути на край світу і насолодитися довгоочікуваним літнім відпочинком? Дайте собі шанс: станьте учасником акції та виграйте суперприз! Завдяки Moneyveo мрії здійснюються з космічною швидкістю.

Нагадаємо: компанія Moneyveo часто проводить гучні акції для своїх клієнтів. Так, нещодавно вона розіграла 5 велетенських телевізорів – із діагоналлю 85 дюймів. А в грудні 2021 року п’ятьом щасливчикам подарувала по 100 000 грн на зимовий шопінг. І це далеко не всі круті пропозиції від лідера* українського ринку онлайн-кредитування. Хочете знати більше? Слідкуйте за новинами компанії у соцмережах та на сайті.

* За підсумками народного голосування 2021 у рейтингу «Українська народна премія» (номінація «Сервіс кредитів онлайн»).

Акція діє з 10.02.2022 по 10.03.2022 на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова. Деталі на moneyveo.ua. Кредит «СМАРТ»: строк до 65 днів, сума до 22 000 грн, реальна річна процентна ставка від 3,71 % річних. Кредит «КОМФОРТ»: строк до 140 днів, сума до 30 000 грн, реальна річна процентна ставка від 82,40% річних. Кредит «ВЕОКАРД»: строк до 1830 днів, сума до 50 000 грн, реальна річна процентна ставка до 1531% річних. Детальні умови надання фінансової послуги та розрахунки реальної річної процентної ставки – на moneyveo.ua/uk/confidentiality/tariffs/ Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту.

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