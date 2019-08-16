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Ко Дню независимости запустят дополнительные поезда

Новости » Общество    16.08.2019 - 12:33
Ко Дню независимости запустят дополнительные поезда
Иллюстративное фото (twitter.com/uz_gov_ua)

Дополнительные поезда будут курсировать в четырех направлениях

Ко Дню независимости Украины Укрзализныця запустит 4 дополнительных поезда. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Дополнительные поезда будут курсировать в таких направлениях: Киев-Львов, Покровск-Харьков, Киев-Днепр и Сумы-Винница.

"Дополнительный поезд № 755/756 Киев - Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева. Дополнительный поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. А поезда № 237 Киев-Днепр и № 779/780 Сумы - Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Укрзализныце ввели изменения в правилах перевозки багажа. Теперь разрешено перевозить велосипеды в поездах Интерсити и Интерсити +. До этого перевозки велосипедов разрешалась лишь в ночных поездах.

Также весной Укрзализныця попала в скандал из-за ремонта систем кондиционирования воздуха в вагонах. Согласно расследованию журналистов железнодорожники заказали ремонт старых кондиционеров по цене дороже покупки новых. На ремонтные работы в Укрзализныце потратят 3,6 млн. грн.

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Новости Украины УкрзализныцяпоездДень независимости Украины
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